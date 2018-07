das, Novinky

1. Skládá komplimenty nejen kvůli vzhledu

Na počátku vztahu muži nemají problém ženě říct, že jí to moc sluší, že má krásné oči, vlasy, prsa či celé tělo. Z pohledu lásky je to ale velmi málo. Pokud to muž se vztahem myslí skutečně vážně, pak vám dokáže složit komplimenty i v jiných ohledech.

Například dokáže nahlas říct:

Jak je mu s vámi dobře,

jak moc je s vámi rád,



jak se i jeho život změnil díky vám k lepšímu apod.

2. Představí vás svým přátelům a rodině



Když se muž skutečně zamiluje, pak se rád pochlubí nejen svým přátelům, ale i rodině. Chce totiž, aby byla žena součástí jeho života, což znamená, že ji seznámí se všemi, na kterých mu záleží.

3. Plánuje s vámi budoucnost

Pokud s vámi muž plánuje měsíce či dokonce roky dopředu, pak to značí, že o životě s vámi skutečně přemýšlí a záleží mu na vás. Stejně tak pokud se začne zajímat o vaše názory na konkrétní věci a tyto názory začne ve svých plánech zohledňovat.

4. Dává vám jasně najevo, co k vám cítí

Ještě předtím, než dá veřejně najevo své city, najde způsob, jak vyzná lásku jenom vám. Mějte ale na mysli, že ne všichni muži dokážou říkat nahlas přesně to, co cítí a dost dobře se obejdou bez velkých gest. To ale ještě neznamená, že jejich vyznání má menší váhu.

Jaká mohou být jeho slova:

Jsi skvělá.

Činíš mě skutečně šťastným.

Nemůžu uvěřit, že s tebou prožívám něco tak krásného.

Všichni mí přátelé i rodina mi říkají, jak moc k lepšímu jsem se díky tobě změnil.

Můj život je díky tobě mnohem hezčí a radostnější apod.

5. Touží vás učinit šťastnou



Zamilovaný muž se vždy snaží učinit svou lásku šťastnou a činí tak prostřednictvím nejrůznějších věcí. Nemusí se přitom jednat o nic velkého, mnohdy postačí naprosté drobnosti, které ale v daný okamžik udělají radost či usnadní život.

Například: