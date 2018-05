bok, Novinky

Nový americký výzkum, který byl publikován v časopise Social Networks and the Life Course, tvrdí, že největší spokojenost a štěstí ve vztahu mohou očekávat páry, které spolu setrvávají v dlouhodobém vztahu. Nejvíce šťastní, v porovnání s novomanželi, jsou pak lidé, kteří jsou v manželství dvacet a více let, uvádí server Independent.

Odborníci z několika amerických univerzit rovněž zjistili, že lidé setrvávající v dlouhodobých svazcích mají i větší prospěch ze vzájemně sdílených aktivit než mladí lidé vstupující do manželství.

V rámci studie sbírali data od 2034 lidí v manželském svazku, u kterých porovnávali, jak se jejich spokojenost ve vztahu zvyšovala či snižovala v průběhu jejich manželství. Zúčastněným ženám bylo v průměru 35 let, mužům 37. Výsledkem bylo zajímavé zjištění - zatímco v prvních dvaceti letech docházelo u většiny z nich v manželství k postupnému poklesu spokojenosti, po překročení tohoto období se naopak vše začalo pomalu zlepšovat. Stejný trend poklesu a nárůstu spokojenosti partnerů byl zaznamenán u již zmíněných společných činností či zálib.

„I když v dnešní době není rozvod ničím výjimečným, stále zhruba polovina všech manželství trvá dlouhé roky či celý život. A právě to je pro celkový výhled a optimismus ve vztahu to nejlepší,” uvádějí vědci.

Věří, že hlavním důvodem je fakt, že jsou lidé po mnoha společných letech schopni lépe a hluboce zhodnotit a ocenit to, co mají, což následně vede k větší manželské spokojenosti a schopnosti užívat si společnost partnera.

I přesto podle nich ve společnosti převládá všeobecně zažitá představa, že se manželé ve vztahu rok od roku víc nenávidí a opovrhují sebou. Jak uvedl Harry Benson, vedoucí výzkumu, jde o přehnanou myšlenku, která se prolíná napříč celou společností.

„Je to depresivní a zavádějící stereotyp, který se nám mnohé pořady snaží vylíčit,” uvedl pro časopis The Times. „Až doteď se odborníci vždy shodovali, že manželství začíná dobře a špatně končí. Až na to, že je to celé naprostý mýtus.”