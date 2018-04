Ivana Prudičová, Právo

Pohádat se správně a kultivovaně je celkem velké umění. Hádka totiž většinou přijde v okamžiku, kdy naše sebeovládání klesne na minimum a dlouho potlačovaná zloba, nespokojenost a frustrace dosáhnou stropu.

Stačí maličkost a výbuch intenzity soptící Etny je zde. Následují výčitky, výhrůžky a ultimáta, která s původně zamýšleným řešením problému mají málo co společného. Hořkost zůstává a problém bohužel také. Schyluje se k další hádce…

Jak zamezit věčnému kolotoči vysilujících a nikam nevedoucích diskusí? Jak se pohádat, abychom dosáhli kýženého výsledku? A jak si hádkou nepokazit vztah navždy? Pár dobře míněných rad bychom měli.

Hádku si naplánujte



Ano, skoro stejně jako rozhodující bitvu v boji. Napoleon přece také nešel bojovat jen tak, když ho protivník prostě naštval. Důkladné načasování, zvolený způsob a také lokace jsou velmi důležitými aspekty pro vítězné tažení.

Prostě je rozdíl začít křičet na hladového manžela hned ve dveřích bytu, nebo mu naplnit jeho kručící žaludek dobrou krmí a potom, při tlumené hudbě (to aby šla lehce překřičet), mu předestřít svoje požadavky. Neděláte to z altruismu, ale čistě pro vítězství, a to přece slouží ku prospěchu oběma!

Jedním z tajemství dlouhodobých vztahů je právě schopnost se dobře pohádat. Jak zjistila studie z italského Milána, partneři žijící v dlouhodobém spokojeném vztahu se hádají téměř dvakrát častěji než jejich nespokojení vrstevníci. Je to tím, že řešení konfliktu neodkládají. Pohádají se včas a nečekají na stav neovladatelné zuřivosti.

Zajímavé bylo také zjištění, že hádky u těch spokojených probíhají nejčastěji v kuchyni a u těch nespokojených v ložnici…

Argumentujte



Nezapomeňte, že cílem hádky, tedy rádoby dialogu aktuálně přetvořeného v hádku, je něčeho dosáhnout. Něčeho konkrétního, po čem dlouhodobě toužíte a je vám to odpíráno. Ať už se jedná o hmotnou věc či vztahovou, je nabíledni, že po zlém se jí nedočkáte. Proto byste měla vznést jasné argumenty, které vaše jistě oprávněné požadavky podpoří.

Je přece logické, že potřebujete pomoc v domácnosti, chcete slyšet, jak vás protějšek miluje, a máte zákonné právo na nové kachlíčky v koupelně. Nechceme vás v žádném případě odrazovat ani od lehkého zvýšení hlasu – to naopak vyburcuje letargického partnera k pozornosti. Ovšem nekontrolovaný řev zuřící fúrie je jiná káva…

Takzvaná italská domácnost inspirovala budoucí sociology z německého Bonnu k dotazníkové akci. Muži ženatí více než 10 let měli zodpovědět pár jednoduchých otázek, z nichž jedna byla zaměřená právě na křik jejich partnerky. Víc než 70 % odpovědělo, že při hlučné hádce vůbec nevnímají obsah dialogu, a soustředí se naopak na zjev protějšku. Tedy její rudý obličej, vlhké rty (od prskání či slin), orosené čelo, gestikulaci. Ještě se vám chce křičet?

Zrcadlete, naslouchejte



Každá hádka by měla být dialogem vedoucím k určitému cíli. Proto je důležité ujišťovat se, že nám partner rozumí. Že nám naslouchá a že nemá dokonce ucpané uši sluchátky. Pokud ten lišák jeden podšitý mlčí a pozornost jen předstírá, zabere na něho osvědčená technika zrcadlení.

Rekapitulujeme průběžně to, co bylo řečeno, a ptáme se, zda dobře chápeme význam. To načepýřeného partnera nejen uklidní, ale i potěší. Vidí zájem se domluvit i pokus o kompromis. Zrcadlení není žádná věda, ale má přece jen jeden háček. Oba zúčastnění musejí mít dobrou vůli se domluvit. Pokud létají vzduchem nadávky, výčitky a občas i kusy nábytku, půjde to těžko.

Místo výzkumu vás potěšíme citací z rozhovoru s herečkou Sofií Lorenovou. Na svého manžela, režiséra Carla Pontiho vzpomínala: „Občas jsem ho rozčílila natolik, že mě před ostatními herci nazval slepicí. Ale říkal to s takovou láskou v hlase, že jsem mu to hned odpustila!“ No vida, jak je i tón hlasu důležitý!

Zapomeňte na minulost



Věty typu: „Měla jsem utéct dávno, už když jsi mě poprvé nechal ve štychu (zrušil dovolenou, podvedl…),“ by měly zůstat naprostým tabu. Nic dobrého nepřinesou, jen rozjitří staré rány. Ať už svou pravdivostí, nebo naopak nepravdivostí. Adrenalin stoupá a lehce unikne pozornosti i fakt, že se spor přenesl úplně jinam, nic neřeší a nikam se neposouvá.

Stejně kontraproduktivní je jakákoli zmínka o rodičích. Kdo by neslyšel větu: „Jsi stejný, stejná jako tvůj otec, matka, bratr…“ Že se účinek podobá píchání klacíkem do vosího hnízda, není třeba zdůrazňovat. Dalším častým neduhem je již zmíněný tón hlasu. Ironie a despekt dá vyřčené větě naprosto jiný význam, což bychom měli mít vždy na paměti.

Hádky a jejich následky zajímají i psychiatry. Osoby s tzv. histriónstvím si v hádkách lebedí a negativní energií z nich se doslova nabíjejí. Na to bychom si měli vzpomenout v případě, že se nás někdo snaží k hádce záměrně vyprovokovat a dohodnout se prostě nechce. Největším trestem pro takového prudiče je zachovat klid, úsměv a v zimních měsících i nohy v teple. Jeho vztek bude nezměrný!

Odlehčete situaci



Asi největším uměním je situaci odlehčit, lehce zbagatelizovat. Usmát se nebo pohladit rozzuřeného protivníka po tváři. Překvapivé gesto udělá z domácí války jen pouhou roztržku.

Prostě: dnes se neshodneme, ale stejně se máme rádi. Pouhopouhý láskyplný úsměv, který nesmí být zaměněn za úšklebek nebo pohrdlivý úsměšek, vyjádří nejen pozitivní naladění, ale i morální převahu a nadhled. Pokud není protějšek vyloženě zabedněný, musí příjemný výraz tváře ocenit. No – pokud ne, křik a nějaký ten postarší talíř může čekat v záloze.

A jak hodnotí běžnou domácí hádku lékaři z hlediska zdravotního stavu? Hrozí infarkt, mrtvice, či dokonce sebevražda?

Pokud budeme věřit nedávné obsáhlé studii lékařské fakulty v Hamburku, můžeme se klidně hádat často a radostně. Po kvalitně vedené hádce totiž klesne krevní tlak a srdeční činnost se vrátí k normálu. Dokonce stoupá hladina serotoninu, hormonu štěstí a pohody. Možná nám místo antidepresiv lékař naordinuje velkou čokoládu v kuchyni a malou hádku tamtéž. Dobrou chuť!

Hádejte se, ale nezapomeňte, že:

partnera milujete, i když vás zrovna opravdu hodně štve;

dívat se protějšku do očí je důležitější než mobil, dno talíře, televize;

zrychlený dech a tepová frekvence potřebují vyšší přísun kyslíku, větrejte;

hádka nesmí trvat dlouho, jinak aktéry vysílí, znechutí, otráví;

že jste inteligentní lidé, kteří se mohou dohodnout i na tom, že se nedohodnou.

Citáty slavných

Opravdu mohla žít Sněhurka navždy s princem, když věděl, že nějakou dobu sdílela společnou domácnost se sedmi velmi malými muži? Ani náhodou, při každé rodinné hádce by jí to určitě připomněl. Robert Fulghum

Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství. Dalajláma

Jedna hádka s manželkou mě stojí víc energie než pět tiskových konferencí. Charles de Gaulle

Manželství je jedním dlouhým rozhovorem zpestřeným hádkami. Robert Louis Stevenson