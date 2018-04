Petr Veselý, Právo

Pozor na ústa



Orální sex si mezi lidmi stále udržuje velkou popularitu. Ne každý ale ví, že zvyšuje riziko nákazy kapavkou, HIV a dalšími pohlavními chorobami. Podobně jako riziko infekce HPV virem. S tím se setká 80 % lidí krátce poté, co zahájí pohlavní život. Organismus některých jedinců se s ním vyrovná, u jiných může vyvolat časem problémy. Třeba u žen rakovinu děložního čípku.

Podle lékařů se podílí i na neustálém nárůstu zhoubných nádorů úst, jazyka nebo krku. „Ty dřív postihovaly starší lidi, kteří kouřili a pili alkohol,“ říká prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., přední odborník z Fakultní nemocnice v Praze-Motole. „V posledních letech se ale čím dál tím častěji objevují u mladých lidí a u nekuřáků.”

Nejčastějším postižením, které HPV virus u lidí vyvolává, jsou shluky bradavic kolem genitálií nebo řitního otvoru. Jejich výskyt v posledních letech dramaticky vzrostl. Nejúčinnější prevencí proti následkům tohoto viru je očkování, které však lidé musí absolvovat ještě před zahájením pohlavního života.

Lékaři doporučují věk 12 let. Očkovat by se neměly jen dívky, ale také chlapci, aby virus neroznášeli dál. Vakcína účinkuje proti několika nejčastějším kmenům HPV a je užitečnou prevencí proti zmíněným potížím.

Jaký smysl a efekty může očkování přinášet, signalizují zkušenosti z Austrálie. Tam se podařilo naočkovat 80 % dívek a výskyt genitálních bradavic se za 10 let snížil o 90 %, prekancerózních změn na děložním čípku o 85 %.

Při pohledu na krásku jako by zhloupli

O ženách a jejich ňadrech se vypráví vtip: „Čím větší prsa žena má, tím menší mívá rozum. Ve skutečnosti to bývá tak, že čím větší má žena prsa, tím méně rozumu mívá muž.“

Nizozemští psychologové zjistili, že tohle vůbec nemusí být vtip. Ukázal to jejich výzkum. Muži, kteří potkali opravdu krásnou ženu, jako by trochu zhloupli. Jejich schopnost jasně uvažovat se velmi často zhoršila.

Podle psychologů se spousta pánů příliš soustředila na to, aby zanechali dobrý dojem, a vše ostatní ustoupilo do pozadí. Opačně to prý takhle nefunguje. Ženy také rády vyvolávají dobrý dojem, ale snáz se dokážou soustředit na více věcí najednou a jejich duševní schopnosti obvykle neutrpí v podobných situacích žádnou škodu.

Ejakulát proti depresi

O pozitivním vlivu sexu na lidskou psychiku existuje spousta studií. Uklidňuje člověka, uvolňuje ho, působí na něj jako mírné antidepresivum, tlumí jeho bolesti, příznivě ovlivňuje paměť atd.

Na Státní univerzitě v americkém New Yorku zkusili zkoumat, do jaké míry ovlivňují psychiku žen látky, které obsahuje ejakulát. Vstřebávají se totiž při nechráněném pohlavním styku přes poševní sliznici do krevního řečiště a pak dál do organismu žen.

Ejakulát obsahuje necelých 5 % spermií, zbytek tvoří látky, které je vyživují a chrání před negativním vlivem okolního prostředí. Zdá se však, že mají na ženy i další účinky. Vědci srovnávali reakce žen při nechráněném pohlavním styku i při tom chráněném, kdy partner používal kondom.

Při výzkumu, kterého se zúčastnilo 200 dobrovolnic, zjistili, že ejakulát příznivě působí na psychiku a emoce žen z první skupiny. Zlepšoval jim náladu a přispíval k pozitivnímu naladění většiny z nich. Vědci přesně nevědí, jaké látky a jakým mechanismem působí na psychiku žen. Šéf týmu, Jessie Beringová, se však domnívá, že ji ovlivňují prostřednictvím hormonů jako serotonin, prolaktin, oxytocin nebo endorfiny.

K podobným výsledkům dospěly i některé starší výzkumy. Podle jednoho z nich vykazovaly mladé ženy, které měly pravidelný nechráněný pohlavní styk, nižší sklon k depresím a sebevraždám, navíc dosahovaly lepších výsledků v různých psychologických testech. Ale ani v tomto případě nebylo jasné, prostřednictvím jakého mechanismu k tomu dochází.

Jasná byla jiná věc. Dr. Lazar Greenfield, předseda Americké lékařské společnosti, zažertoval, že muži mají tím pádem pro ženy vynikající dárek k Valentýnu. Na nátlak několika rozzuřených kolegyň musel pak rezignovat na svou funkci.

Od reálného sexu k virtuálnímu



„Do života lidí vtrhly počítače, weby a sociální sítě tak jako máloco před tím,“ říká sexuolog Jaroslav Zvěřina. „Když se pacientů ptám, kde se seznámili, bezmála každý druhý mi řekne, že přes internet. Na seznamkách a dalších webech to sexuálně žije velice bouřlivě. Internet však využívají i pedofilové, exhibicionisté a další devianti, protože jim umožňuje mnohem lépe předstírat, že jsou někým jiným.

Daleko častěji se setkáváme také se sextingem. To je posílání zpráv se sexuálním obsahem, obvykle přes mobil. Neprovozují ho jenom dospělí, ale i mládež nebo děti. Takové zprávy se ovšem snadno dostanou do rukou lidí, kteří je dokážou zneužívat a neopatrného člověka třeba vydírat.“

Podle Jaroslava Zvěřiny ubývá rovněž sexuálních aktivit mezi partnery ve prospěch aktivit virtuálních. A když se podíváme na to, kolik lidí rezignovalo úplně na sex a jenom masturbují u počítače? Jejich počet stoupl ze 3 % na 10 %.

„Důvodů, proč tomu je, bude nepochybně řada,“ říká docent Zvěřina. „Podstatný se ale zdá být fakt, že takhle je to pro ně snazší než sex a vztah s reálným partnerem. Ten bývá složitější a klade na ně větší nároky. Výrazně častěji sklouzávají k tomuto přístupu muži.“

Normální versus nenormální

Podle sexuoložky Laury Janáčkové se v posledních letech hodně posunula norma toho, co je ještě normální, a co už ne. Příkladem může být třeba anální pohlavní styk.

Muži ho vidí v pornu jako běžnou věc, a tak ho chtějí po svých partnerkách. A jsou překvapení, že se jim vůbec nelíbí. Není divu, konečník není určený k pohlavnímu styku. Ten pro ženy bývá většinou nepříjemný, bolestivý a obvykle při něm dochází k poraněním, byť třeba drobným. Zvyšuje rovněž riziko pohlavních nákaz, rakoviny konečníku, podráždění hemoroidů a tak dál.

Podle Laury Janáčkové se změnilo také vnímání ženské nahoty. Dřív mužům stačilo uvidět obnažené ženské nohy nebo ženu v kalhotkách a byli vzrušení. Dnes vidí detaily pohlavních orgánů div ne pod lupou, a přesto má spousta z nich se vzrušením potíže.

Fantazie, které nechtějí zažít



Dalším trendem, který odstartovala knížka a pak i film Padesát odstínů šedi, je zájem spousty žen o neobvyklé sexuální praktiky. Některé z nich vzrušuje, když si o nich čtou nebo je sledují v sugestivně natočených scénách, a představují si samy sebe v podobných situacích.

Háček bývá v tom, že je to většinou vzrušuje jako fantazie, ale ne jako skutečnost, kterou by chtěly zažít. Je to stejné jako s jinými sexuálními fantaziemi, ve kterých si ženy představují například to, jak je neznámý muž přemohl a vášnivě se s nimi pomiloval. To je vzrušující, ale určitě by nechtěly zažít něco podobného ve skutečnosti, třeba v podobě znásilnění.

„Tohle musíme lidem neustále vysvětlovat a zdůrazňovat,“ říká Laura Janáčková. „Spousta mužů si totiž myslí, že jejich partnerky doopravdy chtějí tyhle neobvyklé věci a pak z toho vznikají mnohá nedorozumění.“

Opatrně na stisk



V ambulancích se sexuologové daleko častěji setkávají také s retardovanou, tedy zpožděnou ejakulací. Její příčinou bývá většinou špatný masturbační návyk.

Muži, kteří onanují u počítače u porna, velmi často dráždí svůj penis dost silně. Proti tomu je dráždění v pochvě méně intenzívní, zvlášť pokud je vagína po porodech dětí poněkud volnější. Soulož pak trvá neúměrně dlouho a ženy si stěžují, že je milování přestává bavit.

Univerzální rada: mluvte!



Chcete radu, která se vám může velmi hodit? Napříč všemi psychologickými příručkami i studiemi zaznívá jedna – mluvte s partnerem o sexu. O tom, co vás baví, co vás zajímá, co se vám líbí a co ne. Víc si tak sex užijete a předejdete spoustě problémů.

Ostatně i sexuoložka Laura Janáčková se ve své praxi neustále setkává s tím, že lidé hrozně rádi mluví o sexu, dokud se nedostanou do situace, kdy mají s psychologem nebo sexuologem mluvit o svém vlastním intimním životě.