Většina lidí si přeje hádky ze svých životů zcela vytěsnit. Tento cíl je ale takřka nesplnitelný, proto bychom se měli zaměřit spíše na to, abychom se je naučili lépe zvládat.

Hádky vznikají z mnoha různých důvodů, nejčastěji kvůli nějakému názorovému střetu. Obvykle se jedná o věc, která nám připadá ze strany partnera sobecká a naprosto nepochopitelná. Zpravidla pak v těchto situacích reagujeme silou. V některých případech to znamená slovní výbuch a křik, či naopak bouchnutí dveřmi a dlouhé mlčení a přehlížení toho druhého. Základním principem je však totéž: někdo byl zraněn a musí svůj protějšek potrestat.

V tomto okamžiku je ale dobré zeptat se sami sebe, co vlastně chceme. Koneckonců vztah není soud nebo kancelář ředitele. To, co ve skutečně hledáme ve vztahu, je něco jiného: chceme, aby nás druhá osoba patřičně milovala a chovala se k nám mile. Přiznat to je ale asi ta poslední věc, kterou při hádce chceme udělat. Odhalit city před člověkem, který nás zranil, nám připadá ponižující a myslíme si, že by daná osoba naší zranitelnosti mohla využít.

To je ale špatný předpoklad. Spíše než řešení konfliktu nadávkami a křikem je vhodné partnerovi podle Huffington Post říci, že nás děsí, že někdo, komu svěřujeme svoji důvěru, nás takto zraňuje.

Odhalením svých skutečných emocí dáte partnerovi příležitost se na danou problematikou podívat i z vaší strany a možná celou situaci i přehodnotit. Tímto krokem ušetříte spoustu času stráveného v rozhádané domácnosti. Partnerovi navíc ukážete, že vaším cílem není hádky vyhrocovat a trvat si na svém, ale naopak je řešit k vaší vzájemné spokojenosti.