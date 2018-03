1. Díváte se na lásku realisticky

„Zamilovat se je snadné, ale udržet si lásku je věc druhá. Dlouhodobé vztahy jsou všechno, jen ne jednoduché a doprovází je mnoho vzestupů i pádů. Předvídání nevyhnutelných vztahových výzev a schopnost je společně překonávat bez zbytečného dramatu jsou znamením pevného vztahu,” říká terapeutka Michele Weiner-Devisová pro Huffington Post.

2. Neberete si maličkosti osobně

Zapomněl partner vyzvednout balíček z pošty nebo nechal špinavé prádlo ležet v pokoji na zemi? „Nepřemýšlejte tak, že je to tím, protože si vás neváží, nebo vás už tolik nemiluje. Každý něco čas od času nezvládne. Místo hádky by mělo následovat pochopení a vysvětlení, proč to tak je,” tvrdí vztahová terapeutka Winifred M. Reillyová.

3. Kopete za stejný tým

„Zdravá míra soutěživosti je vhodná v povolání či na sportovních turnajích. Ve vztahu ale nemá co dělat. Užívejte si sebe navzájem a udržujte konkurenci mimo váš svazek. To je klíč ke zdravému vztahu,” tvrdí sexuální terapeut Douglas C. Brooks.

4. Přebíráte zodpovědnost místo toho, abyste vinili partnera

„Při rozpoznání problému se vy i váš partner nejdříve podíváte na to, jak jste k němu přispěli? Pak děláte správně. Vina zřídka kdy spočívá na jedné osobě a lidé, kteří žijí ve zdravém svazku, to vědí. Přestaňte ukazovat prstem na toho druhého a nejdříve se zamyslete nad vaším podílem viny,” vysvětluje psycholog Ryan Howes.

5. Důvěřujete si a cítíte se v bezpečí



„Ve zdravém vztahu k sobě mají oba partneři hlubokou důvěru a navzájem si jsou věrní. Nejsou tak žárliví, podezřívaví či paranoidní, ale naopak se cítí milovaní a vědí, že se jejich partner snaží vztah chránit,” tvrdí profesorka sociologie a sexuoložka Pepper Schwartzová.

6. Nedělá vám problém uhnout z cesty

Žijeme v kultuře, která zdůrazňuje osobní spokojenost a důležitost jako klíč k vlastní blaženosti. Upřednostňování vlastních potřeb nad potřebami partnera je ale návod, který se rovná katastrofě.

Lidé, kteří milují, se nezaleknou potřeb, jež jejich partneři mají. Ať už jsou to pravidelné společné večeře s příbuznými partnera, které bytostně nesnáší, nebo omezení kouření v domácnosti. Zkrátka jim nedělá problém ustoupit ze svých nároků za účelem vzájemné spokojenosti.

7. Můžete spolu mluvit o všem

Sex, peníze, frustrace, touhy. Chce váš partner vědět, na co myslíte, i když by pravda mohla být nepříjemná? Pak je váš vztah na té správné cestě.

8. Nebráníte se změnám

V dlouhodobém vztahu se změnám nevyhnete. Ať už je to stěhování, změna práce či návrat ke studiu.

Lidé ve zdravém vztahu uznávají, že změna je pro oba dobrá a vývoj vztahu je celoživotní proces, kterému se nedá předejít. I proto podporují každé nové koníčky, kariérní cesty, přátelství a zájmy, které partnerům přijdou do cesty. Samozřejmě je přirozené cítit strach, pokud nějaká změna ohrožuje jejich živobytí nebo pocit bezpečí, ale společnou cestou jde vše zvládnout.

9. Dokážete válčit beze zbraní

Hádky patří v menší či větší míře ke každému vztahu. V tom zdravém se ale vždy jedná o komunikaci bez sprostých slov, urážení, manipulování či ještě horších věcí. Samozřejmě, že zvýšenému hlasu se čas od času nikdo nevyhne, ale do větší intenzity by hádky nikdy neměly směřovat.