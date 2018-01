Často se však majitelé ke zvířeti nechovají jako k psovi, ale personifikují si ho. Říkají mu třeba můj milovaný chlapečku. Nebo páchají jiné hrůzy. Přisuzují zvířatům úplně jiné vlastnosti, než mají, a zcela popírají jejich přirozené potřeby. Přitom si myslí, že pro svého miláčka dělají to nejlepší, a klidně za to utratí nekřesťanské peníze.

Ubohé zvíře však ve skutečnosti mučí a nedopřejí mu, aby aspoň trochu žilo po svém psím způsobu. Nevychovávají ho, a to je špatné. Pes je zvyklý žít ve smečce. Musí mít v její hierarchii jasně vymezené místo. To platí i pro jeho život v lidské rodině. Když ho nemá, bývá zmatený a nastávají s ním velké problémy. Rád poslouchá vůdce smečky, ale běda, když se vůdcem lidské smečky stane on. Pak vás začne terorizovat, chová se nezvladatelně, nesnesitelně a často i agresivně.

Základním smyslem lidské existence na Zemi bylo zplodit a vychovat zdravé a zdatné potomky. Těm rodiče předají, co za svůj život poznali a vybudovali. Oni by měli pokračovat v jejich díle. Proto se dříve mladá rodina skládala z muže, ženy a dítěte. Dnes se často skládá z muže, ženy a psa, ke kterému se chovají jako k dítěti.

Psi místo vnoučat



Podle veterinářů si psa nejčastěji pořizují mladí ve věku, kdy by měli mít děti. A pak lidé v důchodu anebo krátce před ním. Chtějí mít zábavu, kamaráda nebo se chtějí o někoho starat. Radši by se věnovali vnoučatům a předávali jim své zkušenosti. Tak jak to bylo vždycky v předchozích generacích. Jenže mladí se k ničemu nemají.

I tito lidé se chovají ke svým chundeláčům jako k dětem a bezmezně je rozmazlují. Za psy utrácejí obrovské peníze: kupují jim oblečky, hračky, jídlo, potravinové doplňky, svítící obojky atd. Psi se stávají nejmilovanějšími a nejhýčkanějšími tvory společnosti.

Biolog Stanislav Komárek napsal v knize Chlupatí bližní o vztahu lidí a domácích zvířat: „Je to poslední fáze civilizace. Po ní bude následovat už jen vyhynutí. Živočišný druh, který nepečuje o svá mláďata, respektive je ani nechce, a místo toho hýčká jiný druh, dopadne špatně.“ Napadla mě nad tou knihou parafráze známého výroku: „Lidé, bděte… a neblbněte.“