Jedna z nedávných studií zjistila, že při sexu se může spálit až 100 kalorií, alespoň u mužů. Tým odborníků z kanadské University of Montreal během své studie porovnával počet kalorií spálených během běhu a sexu. Co se týče hodnot samotných, žádné překvapení se nekonalo – při běhu se spálí více než při sexu. Ženy v průběhu mírnějšího 30minutového běhu spálily v průměru 213 kalorií, muži pak 276. Sex pak představoval za stejné časové období 101 kalorií u mužů, ale jen 69 u žen s hodnotou 3,6 kalorie za minutu.

Z výsledků vědce nejvíce zaujal fakt, proč muži spálí více kalorií než ženy. „Muži váží více než ženy a kvůli tomu bude jejich výdej energie vyšší při stejné výkonnosti,“ vysvětlil pro server Time autor studie Antony Karelis, profesor na kanadské University of Montreal. Někdy také bývají při sexu muži více aktivní než ženy.

Výdej 70 až 100 kalorií při sexu samozřejmě nelze brát jako průměr pro všechny. Hodnoty se mohou lišit například tím, jak dlouhá bude předehra před samotným stykem, jak moc se při sexu partneři zadýchají, jaké polohy praktikují atd. Všeobecně je známo, že partner, který je při sexu nahoře, vydá více energie než ten dole.

Ať je to, jak chce, sex je pro zdraví člověka velmi přínosný. Pravidelná sexuální aktivita je spojena s nižším výskytem některých druhů rakoviny, zlepšuje mentální zdraví i náladu. Jelikož se při sexu do systému uvolňují relaxační a dobrou náladu navozující chemické látky, podporuje také dobrý spánek. To vše jsou důvody, proč si ho užívat co nejvíce.