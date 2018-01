Podle Olsona lze důvěryhodnost muže určit již na základě následujících atributů, jak uvádí na svých stránkách.

1. Nebojí se investic do vás

Pokud do vás muž investuje, to znamená, že vám kromě hmotných dárků věnuje svůj čas i energii, pak pravděpodobně nežije jen pouhou přítomností, ale má s vámi plány i do budoucna. Vztah s vámi pak pro něj opravdu něco znamená.

2. Chová se dobře k vám i okolí

Muž by se měl chovat hezky nejen k vám, ale i ke svému okolí. Pokud je dotyčný milý na vás, ale je hrubý na číšníka či jiné lidi v okolí, nebo se chlubí tím, jak někoho oklamal kvůli vlastnímu zisku, pak je zřejmé, že jeho chování k vám je jen maskou, která něco skrývá. Pravděpodobnost, že velmi záhy změní i chování k vám, je dost značná.

3. Vliv a manipulace

Dalším velmi důležitým parametrem je, jak moc se muž vámi nechá ovlivnit. Špatně je, když veškerá rozhodnutí, organizaci nechá na vás a v podstatě se chová jako loutka, která kvůli vám udělá cokoliv. Stejně tak není dobře, když vše dělá po svém a vás se na nic neptá, přitom očekává vaše nadšení a vděk.

Ideální je, když se od začátku muž chová jako rovnocenný partner, který má své názory, potřeby a přání, ale zároveň dokáže naslouchat i vám, respektovat vaše potřeby a neopomíjí ani vaše pocity.