Střední věk s sebou často nese zmatek v pocitech a v představách o dalším životě. Romantické ideály jsou zde srovnávány s realitou, kde dochází k diametrálním rozdílům, a většinu lidí přepadá bezmoc. Pokud k tomu ještě přičteme strach ze stárnutí, je jasné, jak moc je toto období složité.

Ne náhodou tak mnoho lidí přepadne obrovská úzkost a pocit, že pokud se jejich život okamžitě nezmění, už je nic nezachrání. Podle odborníků se jedná o zcela přirozené stavy, které se dají velmi dobře zvládnout psychoterapií. Bohužel ne každý je ochoten si tuto skutečnost přiznat a využít pomoci odborníka.

Pokud se jedná o úzkost z nedostatku intimity a partnerského porozumění, pak bývá radikálním řešením nevěra. Bohužel dost často se jedná o velmi krátkodobé řešení. Ačkoli nový impulz s člověkem dělá divy, nic netrvá věčně. Dost často se stává, že po opadnutí prvotní zamilovanosti a okouzlení se úzkost vrací a v mnohem horší intenzitě.

I přes všechny tyto problémy stále existuje šance na zachování manželství. Ze všeho nejdůležitější ale je, aby oba partneři chtěli problém řešit. Chybující partner musí přijmout plnou odpovědnost za své chování a poškozený partner musí být naopak připraven k odpuštění.

Řešení problémů nesmí trvat příliš dlouho



Pokud krize trvá příliš dlouho, vede k oboustranné únavě. Cokoli v tomto stavu partneři udělají, obvykle nevede k urovnání vztahu, ale k ještě větším konfrontacím. Dochází k patové situaci a ještě větším pocitům beznaděje. Dost často se stává, že až v této bezvýchodné situaci vyhledají pomoc odborníka. Touží po rychlém řešení, které by okamžitě vyřešilo jejich stav, jim by se ulevilo a začali by se alespoň trošku cítit lépe. Jenže tak jednoduché to není.

Podle psychologa Johna M. Groholaje je v první řadě důležité zpomalit a na změnu si vyčlenit delší dobu. Pocit odmítnutí a nepochopení dost často partnery žene k intenzivnější snaze manželství udržet. Řešení hledají u svých přátel, v časopisech či v diskusích na internetu. Jenže tyto snahy obvykle problém ještě prohloubí. „Mnohem lepší je udělat pravý opak. Zklidnit se, vše promyslet a zkusit nalézt rozumné řešení,“ doporučuje na svém blogu psycholog.

Velmi důležité je vyhnout se dalším střetům a zaměřit se na klidné posouzení kladů a záporů partnera. Je dobré si určit jeden problém, který vyvolává největší napětí mezi partnery, a ten zkusit řešit podle dopředu stanovených pravidel.

Někdy odborníci doporučují, aby si partneři nejprve vzájemně napsali dopisy, kde sepíšou vše, co se jim na druhém líbí/nelíbí, co jim chybí, co jim vyloženě vadí. A poté aby si domluvili schůzku, kde společně vše proberou. Pokud ani toto nepomůže, bude patrně potřebné navštívit odborníka.

Řada konfliktů pramení jen z touhy po úctě a uznání. Proto ke zlepšení stavu obvykle postačí, když si začnou partneři vzájemně naslouchat, nebudou odsuzovat opačné názory a budou trpělivě hledat řešení.