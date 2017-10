Bojíte se, že je váš sexuální život minulostí? Psycholožka a sexuální terapeutka Holly Richmondová říká, že to chce sice nějakou tu práci a čas navíc, ale většinou se dá i pokleslý sexuální apetit vylepšit. Poradíme vám, jak na to!

Vylučte zdravotní problémy

Pokud se potýkáte s dlouhodobějšími problémy v sexuální oblasti, měli byste nejdříve oba vyloučit zdravotní důvody jako hlavního viníka.

Bolest, úzkost či některé druhy léků mohou mnohdy zapříčinit problémy s erekcí u mužů a nízkým libidem u žen.

Proberte to

Je jasné, že se nejedená o zrovna příjemné a lehké téma. Dokud si ale s partnerem řádně nepromluvíte, bude problém přetrvávat, a to asi ani jeden nechcete.

Zaměřte se na tón, jakým budete s partnerem jednat. Jedná se o delikátní téma, a proto se vyplácí jít na věc opatrně. Začněte tím, že by vás zajímalo, proč už spolu nespíte tak často. Chtěla byste to změnit. Uvidíte, co vám partner řekne. Možná se vás chtěl zeptat na to samé.

Zaměřte se na řešení problému tím, že přesně specifikujete, co vám v sexu vadí či chybí. Může to být předehra, tempo či nedostatek intimity. Zároveň ale partnera nesuďte, nedávejte mu nic za vinu, naopak se ho zeptejte, co by se jemu líbilo.

Přesuňte se do ložnice

Všechno, co jste si chtěli říct, jste si řekli? Pak je čas vyrazit do ložnice. Samozřejmě, že některé problémy jen tak nezmizí, ale posun v komunikaci by mnohé mohl zlepšit.

Pokud byl problém ve stereotypu, co odjet na víkend pryč, případně zkusit nějaké divočejší hrátky? Od věci není ani pořízení sexuálních pomůcek či hraček.

Pomoc zvenčí

Vyzkoušeli jste už všechno, ale nic nezabralo? Možná je na čase povolat experta, který by vám mohl pomoci. Někdy veškeré problémy se sexem může způsobovat i špatná psychika.

„Terapie vedená odborníkem nemusí vždy souviset s řešením sexuálního problému, někdy je potíž v dospívání, rozvoji osobnosti či strachu vyzkoušet něco nového,” uvedla psycholožka Rachel Needleová pro server Health.