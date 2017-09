Pohlaví každého lidského jedince určují vědci na několika úrovních. Tou základní je takzvané genetické pohlaví. Určuje ho pohlavní chromozom. Jestli jsme geneticky mužem, nebo ženou, to zjistí test na přítomnost genu SRY. Je umístěný na krátkém raménku chromozomu Y.

Rozeznáváme také pohlaví anatomické a fenotypické. To první se určuje podle přítomnosti pohlavních žláz a to druhé podle jejich vzhledu. Že se v tom už trochu ztrácíte? A co když jste geneticky muž, ale pokud jde o fenotyp, vypadáte žensky? Není divu, že Světová atletická federace a všechny organizace, které se snaží rozlišit muže a ženy, mají někdy hlavu v pejru.

A to ještě existuje další možnost: pohlaví neurohypotalamické. V takovém případě jste žena geneticky i vzhledem, ale máte vyšší produkci testosteronu, což je mužský pohlavní hormon, který se v malé míře tvoří i v těle žen. Tento hormon ovlivňuje například výkonost svalů. Takže pokud děláte atletiku, jsou vám rovnocenným soupeřem spíš muži než ženy.

Sissyboys a tomboys

V dětském věku může vše vypadat ještě trochu komplikovaněji. Existují chlapci, kterým se trochu hanlivě říká sissyboys. Nebaví je hry, při kterých se bojuje, neperou se a nemají zájem o mužské sporty. Za jejich protiklad můžeme považovat holčičky tomboys, které všechny tyto věci naopak vyhledávají. O panenku a o spolužačky nejeví žádný zájem. Sissyboys a tomboys se mohou v dospělosti vydat cestou, kterou jim předurčuje jejich genetická výbava. Ale také to může skončit tak, že jejich odlišná pohlavní identita zůstane už trvalá.

A jsme u posledního rozdělení na muže a ženy. Odvíjí se od toho, jak oni vnímají sebe sama. Můžete být třeba mužem ve všech aspektech, které jsme tu probrali. Přesto se cítíte být ženou. To je velmi těžká situace. Vím to od svých klientů. Tito lidé mají pocit, jako kdyby byli uvězněni v těle ženy, nebo naopak v těle muže. Kdo to nezažil, ten netuší, jak šíleně si připadají. Zasluhují si náš respekt a mnohdy i odbornou pomoc.

Módní trend - fluidní pohlaví



Vedle nich existují také jedinci, kteří nevědí, co roupama dělat, jak říkala moje babička. Jejich sexuální chování, které se vymyká normě, nemá nic společného s jejich pohlavím. Mezi těmito lidmi se stalo módou takzvané fluidní pohlaví. Co přesně znamená? Trefně to vyjádřila jedna americká herečka: „Záleží na tom, jak se ráno probudím. Někdy se cítím a chovám jako muž, jindy zase jako žena.“ Je nutné zmínit, že tím myslela sexuální chování.

Fluidnímu trendu vyšly vstříc i sociální sítě. V rámci genderové korektnosti už nemusíte na Facebooku v USA uvádět, jestli jste muž, nebo žena. Máte na výběr řadu dalších možností. Můžete být například jedinec orientovaný transgenderově (cítíte se být někým jiným, než vám určuje vaše pohlaví), můžete být intersexuál (člověk, jehož vnitřní nebo vnější pohlavní orgány jsou odlišné od těch typicky mužských nebo ženských) stejně jako můžete být třeba osobou, která se označuje: non conforming (lidé, kteří se neztotožňují s kategorií muže ani ženy).

Aby zůstali korektní a nedotkli se opravdu nikoho, změnili například v londýnském metru oslovení „Ladies and Gentlemen“, tedy dámy a pánové, na pozdrav: „Good morning everyone,“ což bychom mohli přeložit jako „Dobré ráno všem“. Je dobře, že do tohoto oslovení lze zahrnout naše čtyřnohé nebo dvounohé přátele, případně i mimozemská monstra, která metro s oblibou vyhledávají, jak víme z amerických filmů. V pražském metru jsme se s tím vyrovnali díky všeobjímajícímu oslovení „Vážení cestující“.

A co tedy s tím kozlem?

Podle řady zahraničních studií existují situace, kdy mohou samci savců aktivovat své mléčné žlázy a produkovat mléko. Ví se to dávno a psal o tom už geniální přírodovědec Charles Darwin. Mateřské mléko dokáže po určitých zásazích produkovat i samec Homo sapiens sapiens, tedy člověka moudrého.

Když ale vidím dnešní emancipovanou dobu, tak nevím, jestli je rozumné to zveřejňovat. Ano, milé dámy, v extrémních podmínkách lze rozkojit i muže. Ale radši neuvádím, jak to konkrétně udělat, kvůli ochraně mužské populace.