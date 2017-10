Vědci z University of Utah a University of Toronto se v rámci svého výzkumu ptali zadaných lidí na důvody, kvůli kterým chtějí ve vztahu zůstat, nebo naopak odejít. Nejčastějšími odpověďmi, proč chtějí zůstat, byly rodinné povinnosti, citová investice do vztahu, nebo naděje, že se vztah zlepší, případně se partner změní. Šedesát šest procent lidí rovněž odpovědělo, že zvažují zůstat, protože chtějí i nadále cítit blízkost svého partnera.

Na druhé straně – mezi důvody, proč ze vztahu odejít, většina zmiňovala neustálé hádky nebo nedostatek důvěry. Pro 47 procent z nich pak byl dostatečným důvodem vážný klam nebo nevěra.

Odhodlat se k rozhodnutí je těžké



Důležité pak bylo zjištění, že téměř polovina (49 procent) dotázaných bojovala s vlastními protichůdnými pocity, co se týče jejich rozhodnutí zůstat, nebo naopak vše ukončit.

„Smíšené pocity ohledně rozchodu jsou zcela běžné,“ uvedla pro Women´s Health magazine Jane Greerová, vztahová expertka z New Yorku. „I když existuje mnoho důvodů, kvůli kterým vztah nefunguje, budou tu vždy i dobré věci, které lidé na partnerovi milují, a které jim budou chybět. Proto je tak těžké udělat jednoznačné rozhodnutí a odhodlat se k tomu správnému kroku.“

Pochyby ale mohou přetrvávat i poté, co se dotyčný k zásadnímu kroku rozhodne. Výjimkou pak nebývá ani pocit viny toho, kdo inicioval případný rozchod. A proto není podle odborníků ani vzácné to, že se odloučené páry dají opět dohromady, někdy i opakovaně. V mnoha případech to ale také není správné.

„I když máte pochybnosti, soustřeďte se na to, jak se váš život po rozchodu změní. Pochybnosti a prázdnotu zažeňte novými aktivitami a zkušenostmi,“ radí Greerová.