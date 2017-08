Průzkum se opíral o údaje shromážděné od více než 2 600 žen. Ženy byly dotazovány na úroveň svého sexuálního uspokojení, na to, jak atraktivní se cítí a na frekvenci a kvalitu jejich orgasmu. Respondentky byly rozděleny do tří věkových skupin: dívky mladší než 23 let, ženy od 23 do 36 let a ženy starší než 36 let.

Výsledky byly překvapivé. Zatímco většina lidí by si myslela, že nejlepší orgasmus prožívají ženy ve svých raných dvaceti letech, opak je pravdou. Právě totiž ženy nejmladší věkové kategorie dosahovaly nejméně orgasmů ze všech dotazovaných. Naproti tomu ženy z nejstarší věkové kategorie si pochvalovaly nejlepší a nejpravidelnější sexuální život, který kdy zažily.

Sexuální terapeut Ian Kerner si tyto výsledky vysvětluje takto: „Mnoho žen ve věku 30-40 let, s nimiž mluvím, se domnívá, že již vědí, co se jim líbí a jak na to. Navíc se o tom mohou směle bavit se svým dlouhodobým partnerem.” Dodává pro server Health. Nejkrásnější orgasmus by tak podle vědců měl přijít s 36. rokem života, ale zároveň se nevylučuje ani to, že čím je žena starší, tím může být ještě lepší.