Občas děláme věci, o kterých jsme přesvědčené, že na muže fungují, ale opak je pravdou. Nyní dostali muži konečně šanci promluvit a jejich odpovědi vás možná překvapí.

Hraní si na hloupou



Některé ženy si mylně myslí, že pokud budou působit hloupěji, než doopravdy jsou, muži se do nich snáz zamilují. Domněnka pramení z toho, že muži nedokážou zvládnout úspěšné ženy a děsí je, že by si mohli připadat méněcenní. Opak je ale pravdou. Většina mužů chce inteligentní ženu, která mu bude rovnocenným parťákem při cestě společným životem. No a pokud váš partner opravdu vyžaduje ženu, u které bude mít navrch, tak mu směle dejte kopačky. Stejně by za čas udělal něco podobně hloupého.

Ujídání z jeho talíře

Určitě to znáte všechny, jdete na společnou večeři a vy si objednáte salát nebo jiný zdravý pokrm s vědomím, že pečujete o zdravou linii nebo prostě nechcete vypadat jako otesánek. V momentě, kdy ale partnerovi přinesou skvěle vypadající burger s pořádně křupavými hranolky, se prostě neovládnete a jednu po druhé mu je nenápadně ujídáte. Stanovisko muže? Objednejte si vlastní jídlo! Ujídání z cizího talíře totiž není sexy, ale naopak pěkně otravné. Každý si chce pochutnat na jídle, které si objednal, takže se buď smíříte se svým salátem, nebo si příště objednejte něco jiného. Muži stejně nemají rádi věčné dietářky.

Nošení jeho oblečení

Možná si v jeho košili připadáte sexy a ve vytahané mikině roztomile. Opak je ale pravdou. Je totiž velmi pravděpodobné, že máte na sobě jeho oblíbený kousek oblečení, který nerad půjčuje. Problém navíc nastává, když oblečení umažete od make-upu, jídla nebo ho nedej bože ztratíte. Naše rada zní, půjčujte si oblečení jen v případě, že ho opravdu potřebujete a vždycky se nezapomeňte zeptat. Uvidíte, že partnerovi uděláte radost.

Změna melodiky hlasu

My ženy máme občas, ať už úmyslně nebo neúmyslně, tendenci měnit hlas. Někdy chceme působit roztomile, někdy máme prosící tón a někdy přijde na řadu i ten hysterický hlas, který nesnášíme ani my samy. Zkuste se příště ovládnout a vyvarovat se této změny hlasů. Uvidíte, že před vaším partnerem stoupnete.