Smajlík v textu jednoduše nikdy nenahradí klasický úsměv, stejně tak jako napsané slovo to vyřčené. Osobní setkání je tak v mnoha ohledech nenahraditelné, alespoň z pohledu seznamování.

„Úsměv, mimika, gesta či pohled v očích dokážou o druhém prozradit mnohé. Stejně jako postavení nohou. Pokud dotyčný stojí či sedí tak, že má postavení chodidel do tvaru V, pak vám dává najevo, že je přístupný a zve vás do svého prostoru. Naopak, má-li jednu nohu namířenou přímo na vás, znamená to, že se zaměřuje jen na svůj vlastní osobní prostor a vy ho v podstatě nezajímáte,” upozorňuje pro Daily Mail Steph Hollowayová.

Existuje přitom mnohem více ukazatelů, jež vypovídají o tom, zda se nám druhý líbí, či ne. Obvykle se jedná o naprosto běžná, a přitom přirozená lidská gesta, o která se v písemné formě ochuzujeme.

Projevy mužnosti a ženskosti

Například muži dávají najevo svou mužnost zejména skrze gesta rukou a nohou, zatímco ženy svou ženskost mimikou ve tváři či atraktivitu svým postojem (postoj z zvýrazní prsa a boky a zároveň vylepší siluetu).

Obě pohlaví pak mají společná tzv. fintící gesta - čechrání či uhlazování vlasů, rovnání si sukně či kravaty apod. „Jedná se o nejzákladnější lidská gesta, která se velmi těžko maskují. Podvědomí tak dává najevo své pocity,” dodává Hollowayová.

Pokud se tedy toužíte seznámit a nevidíte jinou možnost než přes online seznamky, pak nikdy příliš neodkládejte první osobní setkání, abyste dlouho nežili jen ve světě fantazie. Minimalizujete tak i případné dopady zklamání.