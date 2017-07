Vzpomínám si na dvojici manželů středního věku, kteří mě navštívili před dovolenou a po ní. První schůzku si vyžádali jako konzultaci na téma: Jak oživit stereotypní sex. Odnesli si řadu rad. Doporučení, jak při milování vyzkoušet nové akrobatické pozice pochopitelně ne, na ně příliš nevěřím. Druhou schůzku jsme si domluvili kvůli tomu, že chtěli vědět, jak se dopracovat k jakémukoli sexu, který by dokázali zvládnout se dvěma zlomenými končetinami, pohmožděným hrudníkem a s naraženou kostrčí. Vůbec jim nebude vadit, když to bude sex velmi poklidný, klidně i nudný nebo stereotypní…

Na dovolené se totiž pokusili vyšplhat na skálu, kde se chtěli romanticky pomilovat při západu slunce, navíc s výhledem na přímořské letovisko. Bohužel se při tom zřítili dolů. Naštěstí všechno skončilo jen zmíněnými úrazy. Z podobných dobrodružství se stane malér poměrně snadno.

Proto svým klientům nedoporučuji zkoušet na dovolené takové krkolomné akce, nebo dokonce aktivity za hranicemi jejich možností.

Jestli se chcete pomilovat na pláži, počítejte s tím, že budete mít písek téměř všude. Včetně intimních míst

Pozor na hmyz a alergie



Dovolenou nám však můžou zkomplikovat i daleko menší nehody. Zvlášť jestli vás láká sex někde na louce, v lese, na pláži nebo u rybníka. Počítejte s tím, že vás téměř určitě bude obtěžovat hmyz. Čím víc se zpotíte, tím víc ho přiletí. Jeho štípnutí může vyvolat nepříjemnou reakci.

A pokud si chcete lehnout se svým milým nebo milou do trávy, zvažte, jestli by nebylo užitečné vzít si předem tabletku proti alergické reakci. Zejména pokud jste alergici nebo tyto podněty vnímáte citlivě. Organismus může zareagovat na různé druhy trav, pyly a další potenciální alergeny. Bude vás pak třeba svědit kůže nebo začnete nezadržitelně kýchat. Uznáte, že to asi nejsou úplně ideální podmínky pro hezký sexuální zážitek. Jestli se chcete pomilovat na pláži, počítejte s tím, že budete mít písek téměř všude. Včetně intimních míst.

Osudové setkání a pohlavní choroby



V létě, kdy jsme sexuálně aktivnějšími a často poznáváme i nové lidi, hrozí pochopitelně také větší nebezpečí pohlavně přenosných nemocí. Klient, který si přivezl z dovolené jako suvenýr nepříjemnou sexuálně přenosnou nemoc, mi velice emotivně líčil svůj zážitek: „Bylo to osudové setkání a nadpozemský sex. Připadalo mi to jako úplné pominutí mysli. Ke všemu vypadala tak nádherně a sexy. Nedokázal jsem jí odolat, ale ani jsem jí odolávat nechtěl.“

Nakonec ale uznal, že hlavní roli hrál při tomhle extatickém dobrodružství alkohol a uvolněná atmosféra. Jak jinak vysvětlit skutečnost, že člověk, který doma úzkostlivě dodržuje veškeré hygienické normy, najednou bez obav zanořil svůj penis do pochvy krásky, kterou ještě hodinu předtím vůbec neznal. Udělal to bez jakýchkoliv zábran a bez toho, že by něco věděl o té přitažlivě dámě, stejně jako o její pochvě. Přesto měl štěstí. Jeho nákaza se dala vyléčit.

Pokud alkoholu vypijete víc, než byste měli, přestanete rozumně uvažovat a vnímat možná rizika

Jednoduchou ochranu představuje při takových intimních dobrodružstvích kondom. Prakticky všichni lidé to vědí, ale zdaleka ne všichni se tím řídí. Jeho použití často zkomplikuje už zmíněný alkohol. Pokud ho vypijete víc, než byste měli, přestanete rozumně uvažovat a vnímat možná rizika. V tu chvíli vám bývá úplně fuk, jestli sex, který chcete provozovat, bude bezpečný.

Někteří lidé se stydí mluvit s novým partnerem o použití kondomu. Jiní zase spoléhají na to, jaký na ně udělá dojem. Ovšem ani fakt, že někdo působí jako okouzlující a slušný člověk, vám o jeho skutečném zdravotním stavu neřekne nic. Tím spíš je dobré vědět, že AIDS stále existuje, a dokonce se dál šíří. Nejenom v subsaharské Africe, ale také ve staré dobré Evropě. I když se o něm už tolik nemluví a nepíše.

Zklamání a deziluze



Mezi úrazy na duši, které si lidé z dovolených přivážejí, patří především zklamání a deziluze. Jste-li se svým partnerem mnoho let, možná si říkáte, že na dovolené doženete všechno, co jste během roku zameškali. Jenže to může dopadnout úplně obráceně. Jiná místa a jiné prostředí, na které je potřeba se adaptovat, nemusí stimulovat sexuální touhu, naopak, mohou ji potlačit.

Pokud sníte o tom, že vás manžel svede na exotické dovolené jako kdysi zamlada, nezlobte se na něj, pokud to neudělá. A jestli čekáte, že se vaše žena v jiném prostředí víc odváže, radši s tím nepočítejte. Na dovolené nemusí fungovat ani to, co spolehlivě funguje v posteli doma.

Proto si nedávejte před dovolenou sex jako úkol, který je třeba splnit. S přibývajícími dny a blížícím se odjezdem domů můžete být stále nervóznější, protože se vám to nebude dost možná dařit. Když se o ten báječný sex pokusíte den před odjezdem s víceméně zoufalou nadějí, skončí vše velmi pravděpodobně fiaskem. Od dovolené jednoduše neočekávejte žádný sexuální převrat. A pokud se milování povede, berte to spíš jako bonus než jako samozřejmost.

Bez ohledu na všechna má varování je léto obdobím, které k sexu vysloveně láká. Už jenom proto, že v létě jsou ženy krásnější a večery dlouhé, často i romantické. Tak ať je zbytek vašeho léta co nejhezčí a pokud možno i bezpečný.