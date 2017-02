Mozek produkuje čtyři klíčové chemické látky - dopamin, acetylcholin, serotonin a GABA (γ-Aminobutyrická kyselina). Stačí, aby mozek začal produkovat méně jednu z těchto látek a okamžitě začne vznikat nerovnováha, v jejímž důsledku může vzniknout sexuální problém.

„Obvykle je tato nerovnováha způsobena přirozeným stárnutím těla, nicméně i s ní je možné bojovat. Stačí, pokud člověk díky stravě či doplňkům stravy tělu dodá látky, jež pomohou mozku produkovat potřebné množství těchto chemických látek,” vysvětluje na svém blogu odborník na stárnutí Dr. Eric Braverman.

Pokud tedy toužíte opět obnovit sexuální funkce, pak rozhodně pomůže změna jídelníčku. Nejprve je ale důležité nalézt jakou chemickou látku mozek produkuje v menším množství.

Dopamin

Nás udržuje v pohybu a pomáhá nám dělat činnosti, které jsou nezbytné pro přežití, jako je stravování, rozmnožování a dýchání. Pokud ho máme nedostatek, může se to projevit i tím, že máme menší sexuální touhu. Sex nám prostě stačí jednou za čas, v zaměstnání jsme méně výkonní a máme pocit celkového vyčerpání. Pokožka navíc bývá velmi citlivá na všechny druhy doteku. Pokud máme naopak příliš mnoho dopaminu, máme skutečně enormní zájem o sex.

Jak doplnit dopamin

Základní kámen dopaminu utváří bílkoviny, proto by i celodenní strava měla být bohatá na bílkoviny.

Hlavní potraviny: maso, drůbež, mléčné výrobky a pšeničné klíčky

Koření: bazalka, černý pepř, kajenský pepř, chilli papričky, kmín, fenykl, lněné semínko, česnek, zázvor, hořčičné semínko, rozmarýn, sezam, estragon a kurkuma.

Tekutiny: Káva a čaj zvyšují vytrvalost a v pozitivním smyslu ovlivňují i tvorbu dopaminu. Čaj je zdravější, zvláště pokud pijete sypané čaje. Pro dvojitou dávku dopaminu vložte dva sáčky zeleného čaje do většího hrnku a přidejte špetku kajenského pepře. Čaj pak popíjejte během celého dne.

Doplňky stravy: doporučené denní dávky: 0,5 mg kyseliny listové, 500 - 2000 mg ženšenu, 100 - 500 mg thiaminu a 30 mg zinku.

Acetylcholin

Díky němu dokáže náš mozek rychle myslet a uchovávat informace. Přestože není z pohledu sexuálního zdraví tolik důležitý jako dopamin, i jeho hladina dokáže ovlivnit sexuální vzrušení.

Nízká hladina acetylcholinu se projevuje častým zapomínáním, špatným vnímáním emocí druhých, ale i touhou po dotecích. Nedostatek je vidět i na pleti, která je suchá a popraskaná. Zvláštní je i chuť k jídlu, kdy člověk víceméně vyhledává tučnější jídla, protože tuk obsahuje cholin, který utváří základní stavební kámen acetylcholinu.

Jak doplnit acetylcholin

Především potravinami bohatými na zdravé tuky - nenasycené mastné kyseliny.

Hlavní potraviny: játra, vejce, pšeničné klíčky, hovězí maso, arašídy, mandle, brokolice a zelí

Koření: nové koření, bazalka, kmín, máta peprná, šalvěj, tymián, kurkuma

Doplňky stravy: 200 mg cholinu, 500 mg omega-3

GABA (gama aminokyseliny)

Látky, které řídí komunikaci mezi mozkem a ostatními částmi těla. Zároveň mají i stabilizační funkci. Pokud jich je v těle málo, pak člověk bývá úzkostný, nervózní až pomatený, a není schopen téměř vůbec dosáhnout orgasmu.

Jak doplnit GABU

Opět jídelníčkem. Tělo potřebuje díky sacharidům vytvořit stabilní hladinu glutaminu - aminokyseliny, která se dokáže v těle přeměnit na GABU.

Hlavní potraviny: hnědá rýže, celozrnné obiloviny, brambory, halibut, brokolice, špenát, čočka, banány a citrusové plody.

Koření: kmín, kardamom, skořice, hřebíček, koriandr, citronová tráva, oregano, paprika, mák, rozmarýn a šalvěj

Tekutiny: Alkohol dokáže zvednout hladinu GABY, ovšem ani s ním by se to nemělo přehánět. Stačí jedna až maximálně dvě skleničky denně. Jde o to, že přemíra alkoholu má zase negativní účinky na erekci muže, tudíž je nutné nalézt i v tomto směru rovnováhu. Alkohol navíc oslabuje hladinu testosteronu. Proto je mnohdy lepší dát si heřmánkový či meduňkový čaj, který dokáže též povzbudit tyto látky.

Doplňky stravy: 300 - 1000 mg hořčíku, 10 mg vitamínu B6

Serotonin

Serotonin je neurotransmiter neboli látka, která pomáhá přenášet nervové vzruchy a podle mnohých vědců je i považován za hormon štěstí a dobré nálady. Jeho nízká hladina se projevuje tím, že je člověk nešťastný a podrážděný. V jídle pak upřednostňuje sladké a slané dobrůtky.

Jak doplnit hladinu serotoninu

Předně pomocí aminokyseliny tryptofanu obsažené v celé řadě potravin.

Hlavní potraviny: vepřové maso, avokádo, tvaroh, kachna, vejce, pšeničné klíčky, krůtí, kuřecí maso a čokoláda

Koření: anýz, kopr, majoránka, muškátový oříšek, máta peprná, šafrán, máta a kurkuma

Doplňky stravy: 200 - 500 mg hořčíku, 1000 - 1500 IU vitamínu D