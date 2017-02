Při líbání dochází k řadě neurochemických reakcí. Například se uvolňují neuropřenašeče jako dopamin, který způsobuje, že máme příjemné pocity. Také se do krevního oběhu vyplavuje oxytocin, takzvaný hormon lásky, který upevňuje vztahy, a testosteron, který zvyšuje sexuální apetit.

Při polibku se uvolňuje i serotonin, jehož nedostatek vyvolává změny nálad, depresi či poruchy spánku a podrážděnost. Aktivuje se hipokampus, tedy část mozku, která hraje roli při krátkodobém uchovávání informací. Takže líbáním si zlepšujeme i paměť.

Podle mnohých odborníků působí líbání i proti stresu a tvorbě vrásek. Během polibků se totiž uvolňují prospěšné enzymy, které blokují stresový hormon glukokortikoid. Při intenzivním francouzském polibku navíc zapojíte až 34 různých obličejových svalů a spálíte 12 kalorií. Posílíte tak mimické svaly a zabráníte stárnutí kůže.

Líbání má i stinné stránky



Polibkem lze prokazatelně přenášet i desítky různých nemocí. Od prostého nachlazení až po infekční žloutenku. Typickým příkladem je infekční mononukleóza.

Líbáním se ale také přenáší velmi nebezpečný lidský papilomavirus. Ten může být, co se týče rakoviny úst a hltanu, nebezpečnější než kouření, varují někteří odborníci. Podle australských lékařů je dnes v ústech nakaženo karcinogenním HPV asi procento populace. Mezi mladými je však toto číslo vyšší kvůli promiskuitě, oblibě v orálním sexu a francouzském líbání.

Líbání může mít svá negativa i z pohledu zubního lékařství. Pokud je partner náchylný na tvorbu zubních kazů, předá vám kromě užitečných bakterií i ty, které zubům mohou uškodit.

Nelze ale v tomto směru opominout i pozitivní stránky líbání. Lidé se z důvodu plánovaného líbání o svůj chrup více starají, jelikož nechtějí partnera nikterak odradit. Zároveň se v ústech zvyšuje produkce slin, díky nimž se ze zubů smývá škodlivý plak.

Líbání pomáhá vybírat partnera pro život

„Polibek hraje při výběru partnera velmi důležitou roli. Oblast rtů a jazyka je totiž bohatá na nervová zakončení, a tudíž je velmi citlivou erotogenní zónou. To je důležité zejména pro ženy. Polovina z těch, které usoudí, že jejich nový muž špatně líbá, vztah ukončí. A to i přesto, že se jim možná partner líbí. U mužů je to jinak. Ti, kteří nejsou spokojeni s polibkem, ale žena se jim líbí, s láskou pokračují,” vysvětluje neurolog Jan Martin Stránský.

Podle profesora psychologie Robina Dunbara z Oxfordské univerzity navíc líbání svědčí i dlouhodobým vztahům, jelikož u lidí posiluje pocit, že je dvojice více emocionálně propojená, uvedla BBC. Možná je to i důvod, proč se lidé po více letech rozcházejí. Mnohé průzkumy totiž ukazují, že velké množství manželů se vůbec nelíbá anebo zcela minimálně. Jakmile dvě osoby vztah legalizují, líbání prý mezi nimi ustane. Mnohé páry si přitom za celý týden nedají pusu ani na rty.

Podle sexuoložky Gabrielle Morrisseyové by se měli partneři minimálně políbit jednou denně. Ale čím častěji, tím lépe. Minimálně tři z polibků by pak měly být vášnivé. Z pohledu vědeckého je totiž pro zdravý vztah optimální sedm sekund trvající procítěný polibek.

Kurzy líbání

V některých zemích dnes již existují profesionální trenéři líbání, kteří nabízejí odborné rady a přednášky i individuální lekce přímo u klientů doma.

„Trenéři líbání jsou běžní většinou v Americe, v Česku podobná služba zatím nefunguje. Přesto mají Češi několik možností, jak se v líbání zdokonalit. Využít mohou například různá instruktážní videa," uvádí Adam Durčák z obchodu Růžový slon a dodává, že stejně jako při sexu je i při líbání důležitá praxe.