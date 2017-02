Podle odborníků nemá smysl testovat vztah pět a více let. Úplně stačí dva roky. Pokud si během té doby partneři rozumí, budou si i rozumět i dál. Naopak, budou-li se během této doby neustále hádat, časem se to jistě nezlepší.

Jak poznat, že už je čas?



Je důležité, aby k sobě byli partneři stále velmi silně přitahováni, ale již neměli o druhém přehnané ideály. Musí mít stále chuť riskovat, ale zároveň i stát nohama na zemi.

„Když propásnete správnou chvíli ke sňatku, vývoj vašeho vztahu může vypadnout z tempa. Začnete ztrácet odvahu i potřebnou naivitu. Zasekne se nejen vývoj vašeho vztahu, ale i vývoj osobní,” vysvětlují odborníci ze serveru Yourtango.

V tento okamžik pak obvykle začnou nad krásnými zážitky převažovat ty negativní. Některé páry se začnou neustále hádat, jiné se zas začnou vzájemně odcizovat tím, že spolu začnou trávit čím dál méně času.

Podle vztahových expertů se jednoduše každý jednou dostane do stádia stereotypu a nespokojenosti a velmi záleží na tom, kolik má vlastní vůle tomuto stavu vzdorovat. Když je vůle slabá, pak se dost často stává, že jeden z partnerů se bude snažit ze svazku uniknout. Někteří začnou vyhledávat společnost svobodných mladých lidí na diskotékách, jiní zas budou veškerý svůj volný čas trávit se svou starou partou apod. Možností úniku je spousta. Zejména z těchto důvodů končí vztahy po osmileté známosti apod.

Pokud jste se dostali právě do tohoto stádia, pak máte hned několik možností. Buď si dáte s partnerem na chvíli pauzu, kdy budete mít čas si uvědomit, zda jeden druhému opravdu chybíte, zda vás u sebe drží něco víc než pouhý zvyk. Nebo si o všem důkladně promluvíte a společně se budete snažit nalézt kompromis.

Další možností je, že se při nejbližší příležitosti vezmete. Poslední možností je, že oba půjdete vlastní cestou.

Pomoci může projekt a sex



Aby se vztah nepřechodil, měl by mít projekt. Co se tím myslí? Psycholog Jeroným Klimeš v knize Partneři a rozchody hovoří o tom, že jde o cokoli společného. A je jedno, zda se jedná o studia, cestu do zahraničí, stavbu domu, budování společné firmy anebo o narození dětí.

Pouhý sňatek přechozený vztah neřeší. I manželství, v němž nejsou děti, hrozí nuda.

Pokud se ale ještě necítíte po letech na svatbu, pak udělejte vše proto, abyste nebyli neustále spolu. Udělejte se vzácnými, mějte i své přátele a koníčky. A hlavně pěstujte sex.