„Rizikový je každý pohlavní styk, i ten chráněný. Ale dodržováním některých zásad lze riziko infekce podstatně snížit. Většina sexuálně aktivních jedinců si myslí, že používání kondomu při vaginální a anální souloži je dostačující ochranou, stejně tak jako být věrný jednomu partnerovi. Zkušenosti z reálného života ale ukazují, že ani jedno není 100% ochranou,” vysvětluje MUDr. David Jilich z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, AIDS centra pražské Nemocnice Na Bulovce.

Kondom nabízí přibližně 97% bezpečnost, navíc hrozí jeho roztržení či sklouznutí. Sex s dlouhodobým partnerem je zase ohrožen případnou nevěrou. Podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost GSK se téměř každý druhý zadaný Čech dopouští nevěry, ale jen desetina z nich následně absolvuje testování na pohlavní choroby v zájmu ochrany partnera či partnerky.

„Testování proti pohlavním chorobám, především pak proti infekci HIV, která není snadno postřehnutelná, by tak měl v pravidelných intervalech absolvovat každý, kdo žije sexuálně aktivním životem. Bez ohledu na to, zda používá kondom či žije v dlouhodobém vztahu,“ doporučuje MUDr. David Jilich.

Důvěřuj, ale prověřuj



Lidé mají bohužel pocit, že se jich pohlavně přenosná onemocnění netýkají. Druhým věří, že jsou zdrávi, ale v podstatě tak velmi riskují a spoléhají jen a jen na své vlastní štěstí.

„Bohužel tak mnohdy neohrožují jen sami sebe, ale i své stávající partnery. O to víc je takové chování neomluvitelné. Pokud je člověk nezodpovědný sám k sobě, je to jeho volba, ale měl by brát v potaz i to, že druhému tuto volbu svým chováním odpírá,” upozorňuje psycholožka Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., ze Sexuologického ústavu VFN v Praze a 1. LF UK.