Na 123. konferenci American Psychological Association Annual Convention vědci představili výzkum, ve kterém tvrdí: Čím víc si lidé posílají erotické zprávy, tím vyšší sexuální spokojenost ve vztahu vykazují. Co se týče sextingu, existují i další nepopiratelné výhody, píše server Yourtango.

Více emocionální intimity, méně stresu

Klinický psycholog Michael Brustein potvrzuje, že posílání erotických zpráv zlepšuje emoční i psychickou pohodu.

„Když máte dobrý sex, cítíte se být na partnera jaksi lépe napojeni. V důsledku toho jsou si lidé daleko bližší, cítí se sebevědomější, podporovanější a lépe zvládají stres,“ řekl pro server Brides.

Jako poprvé

Sexting je také vnímaný jako ideální sexuální předehra a nažhavení drahé polovičky. Sdílení fantazií, svůdné poznámky, smyslné fotografie. To vše může vytvořit ideální prostřední pro vybudování vášně, což vede k okamžitému vzrušení a také pravděpodobně ke skvělému milování ihned po návratu z práce, tvrdí doktor Brustein.

„Takto navozená vášeň a vzrušení mohou místy napodobit pocit, který lidé zažívali v počátcích vztahu, kdy se snažili teprve jeden druhému zalíbit. Což je v dlouhodobém horizontu velmi vítanou novinkou.“

Fyzická přitažlivost

Mnoho mužů při rodinných sezeních a terapiích zajímá, zda svou manželku ještě přitahují. „Sexting je skvělým způsobem, jak si na tuto ožehavou otázku odpovědět,“ říká psycholog. „Prakticky beze slov si mezi sebou lidé v páru vymění informaci, zda jsou pro sebe stále atraktivní, či nikoli.“

Vyšší sebevědomí

Sexting v nízkém věku je častěji spojován s nedostatkem sebevědomí. Co se týče manželství, je to úplně naopak, říká rodinná terapeutka Carrie Krawiecová, výkonná ředitelka Michigan Association for Marriage and Family Therapy. Domnívá se, že dospělí, kteří si vyměňují svůdné zprávy, jsou sebevědomější nejen ve vztahu, ale i v profesionálním životě.

„Nemusíte vyfotit své nahé tělo, stačí jeho část, nějaká hračka, nebo jen kousek svůdného prádla. Stačí doplnit lechtivým vzkazem nebo emoti ikonou a posilovač vášně i sebevědomí je na světě.“

Zábava posilující svazek

Krawiecová zároveň radí používat sexting jako soukromou zbraň. Určete si zakódovaná slova, nebo taková spojení, která jsou bezpečná i v případě, že by si zprávu letmo přečetl někdo, pro jehož oči není určena.

„Může se zdát, že ve světě pracujících rodičů a vytížených manažerů tyto hrátky nemají prostor. Nicméně je potřeba věřit tomu, že i taková maličkost dokáže zásadním způsobem posílit nejen milostná pouta ve vztahu, která mají tendence postupem času povolovat a oslabovat.“