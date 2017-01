Češky omezuje v jejich snech silná sebekritika

Pro většinu žen je v životě velmi důležité cítit se dobře a pokud možno dosáhnout všech svých snů v různých oblastech života. Paradoxně 62 procentům z nich v tom nebrání jejich okolí, ale příliš silná sebekritika. Alespoň to tvrdí výsledky celosvětového průzkumu Activia InSync, kterého se zúčastnilo více než 16 000 žen ve věku od 25 do 55 let.