Ženské pohlavní hormony estrogen a progesteron neovlivňují jen reprodukci, ale i mozek a chování ženy, včetně řidičských dovedností.

Za nejnáročnější období z tohoto pohledu je přitom považována ovulace, kdy stoupá hladina estrogenu, jež tlumí účinky hormonu testosteronu. Přičemž právě testosteron podle studie zveřejněné v odborném časopise Behavioral Neuroscience velmi významně ovlivňuje ženské schopnosti vnímání prostoru a odhadnutí vzdálenosti.

Ne náhodou tak má v tomto období žena problém někam zacouvat nebo zaparkovat auto apod. Podle kanadské studie je tento čas také obdobím, kdy ženy více zapomínají, kde zaparkovaly své automobily.

Podle vědců z University of Toronto ale lze i důsledky vysoké hladiny estrogenu kompenzovat, a to tím, že ženy začnou určité věci trénovat na počítačových hrách, jako je např. tetris, díky nimž si zlepší prostorové dovednosti.

Nejlepšími řidičkami se ženy stávají první týden po menstruaci. V ten čas mají v těle tu nejlepší kombinaci hormonů. Optimální hladina estrogenu zlepšuje paměť a schopnost soustředění, přičemž hladina testosteronu dodává nadhled.

Když ženu ovládá progesteron

Kolem 17. dne menstruačního cyklu začíná stoupat hladina hormonu progesteronu, který podle vědců velmi významně zpomaluje reakce ženy, což se taktéž může projevit za volantem. Podle vědců může v tento okamžik ženám pomoci žvýkačka.

„Četné studie ukazují, že žvýkání zvyšuje bdělost. Navíc používání žvýkacích svalů také stimuluje určité oblasti mozku zodpovědné za ostrost zraku," vysvětluje pro Daily Mail Gabriela Lichtermanová.

Těhotenství

V těhotenství ženy ztrácejí orientaci. Vědci z berlínského Institutu Maxe Planckova rozdělili 60 žen do dvou skupin a pozorovali je, jak se dokážou orientovat v bludišti. Do první skupiny dali ženy, které nebyly těhotné a nikdy neměly děti, do druhé těhotné ženy, kterým zbýval měsíc do porodu jejich prvního potomka.

Ze zjištění jednoznačně vyplynulo, že pro druhou skupinu bylo mnohem těžší najít cestu zpět. Důvodem byla právě velmi špatná orientace. V těhotenství by tak ženy raději neměly jezdit do neznámých míst.

Kvůli stoupající hladině estrogenu v těhotenství také dochází ke zmenšení části mozku tzv. putamenu, který je zapojen do učení. „Toto zjištění vysvětluje, proč některé těhotné ženy trpí nadměrnou zapomětlivostí. Vše je dáno mimořádně vysokou hladinou estrogenu,” potvrzuje psycholožka Nina Lisofsky.

Řidičkami v období menopauzy

Během menopauzy dochází k výraznému poklesu hormonu estrogenu, což má za následek, že i při řízení ženu začne více ovládat mužský hormon testosteron. V tomto období se tedy ženy stávají za volantem asertivnější a vulgárnější. Najednou začnou používat výrazy, které jim do té doby nic neříkaly.