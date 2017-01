První dojem hraje obrovskou roli, proto si na něm dejte hodně záležet. Ve skutečnosti trvá člověku méně než 10 sekund, aby si vytvořil názor na někoho, s kým se poprvé setkal tváří v tvář. A i v tak krátké době je možné si první dojem pokazit.

Několik mužů se svěřilo serveru Daily Mail se svými zkušenostmi, čím je ženy na prvním rande totálně odradily.

Strašák jménem bývalý přítel

Jeden z mužů řekl, že se vše vyvíjelo skvěle, než žena na schůzce upozornila, že se v baru kromě nich nachází také její bývalý přítel. „Ten brzy po našem příchodu odešel, nicméně dáma okamžitě vytáhla telefon a začala si s někým psát. Tak jsem raději objednal další drinky,“ svěřil se muž serveru Reddit. Jakmile se ale muž vrátil s pitím, žena se ho zeptala, zda mu nebude vadit, že odejde, že musí za svým bývalým domů. „Řekl jsem, že mi to nevadí, ať klidně jde. Šlo o její rozhodnutí.“

O to překvapující bylo, když o hodinu později textovala zpět svému potencionálnímu novému partnerovi s tím, že jí její bývalý domů nepustil a zda by tedy mohla přespat u něj. „Zdvořile jsem odmítl a popřál dobrou noc.“

Ponaučení z příběhu? Nezmiňujte a nebavte se na rande o svých bývalých vztazích víc, než je vhodné. V protějšku to může vyvolat pocit, že nejste citově dostatečně vyrovnaní a stále tíhnete k minulosti. Jen málokdo se pustí do nového vztahu s někým, kdo je ještě stále viditelně zamilovaný do někoho jiného.

Telefon nechte v kabelce



Další zakázanou věcí, pokud si chcete zvýšit u protějšku šance, je textování a neustálé prohlížení telefonu. Je to naprosto nepřijatelné, značí to totiž, že vás daná osoba nudí a nestojí vám za věnování pozornosti. Telefon vypněte anebo ztlumte a nechte jej v tašce nebo v kabelce.

Přílišný zájem

Ačkoli to pro mnohé ženy může být překvapivé, muži nemají rádi, pokud jim žena dává přehnaně najevo svou náklonnost, či se doslova nápadně vnucuje do jejich přízně.

„S jednou dívkou jsem se domluvil, že se uvidíme, až skončím v práci. Celý den mi neustále psala, oslovovala mě lásko a dokonce napsala i to, že se zamilovala. Když jsem hned neodpovídal, snažila se mi dovolat, a to věděla, že jsem v práci. Poslední dvě hodiny směny dokonce odpočítávala, za jak dlouho se uvidíme. Než jsem po práci dorazil na místo, třikrát nebo čtyřikrát mi volala, jestli už jsem na cestě. Nebyl jsem. Musel jsem to rande zrušit,“ svěřil se další muž.

Další ponaučení: nebuďte příliš horlivá. Nicméně ani hra na ledovou královnu není dobrý nápad. Pokud se totiž budete chovat tak, že vás protějšek nezajímá, můžete působit povýšeně.

Neptejte se na výši platu



Jako další odstrašující případy muži uvedli, že nemají rádi, pokud se od nich očekává, že to budou oni, kdo bude stále dávat témata k rozhovoru.

Dále jim vadí, když žena předstírá, že je znuděná, nevhodné jsou také otázky ohledně výše platu, sáhodlouhé vyprávění o bývalých vztazích, ale také otázky o majetku.