Touha po vytvoření dokonalé vánoční atmosféry, skvělého jídla a zorganizování spousty jedinečných a nezapomenutelných zážitků pro rodinu, příbuzné a přátele, spolu s nedostatkem soukromí a skutečného klidu může za to, že se mnozí z nás po vánoční dovolené cítí vyčerpaněji než před svátky.

„Místo svěžesti a přílivu nové energie z tolik očekávané dovolené se tak mnoho lidí ocitá na dně svých možností,” vysvětluje na serveru YourTango Dr. Fried a dodává:

„Často je to dáno i tím, že si sílu stresu a následnou úzkost zprvu plně neuvědomujeme. Většinou se tak stane až po skončení tohoto období.”

Málokdo si totiž dokáže uvědomit, že i neustálá přítomnost příbuzných i nejbližších, se kterými člověk nežije denně, je velmi vyčerpávající. Neustálé přizpůsobování se, naslouchání a mnohdy i respektování věcí, které člověku nejsou blízké, je jednoduše psychicky náročné a ne náhodou všechny tyto okamžiky mají za následek, že se člověk cítí stejně unaven a vyčerpán, jako když cestuje přes několik časových pásem.

Proto všichni lidé, kteří se po svátcích cítí unaveni a vyčerpáni, by si měli vzít do dalších let ponaučení a další svátky naplánovat skutečně jinak. Podle psychiatričky a odbornice na spánek doktorky Dion Metzgerové je zapotřebí naučit se říkat ne a dopředu plánovat jen takové věci, se kterými lze ještě hýbat a případně je zrušit v okamžiku, když se necítíme dobře či jednoduše nestíháme. Pomoci může rozložit vánoční dovolenou na čas strávený s rodinou a příbuznými a čas strávený v maximálním soukromí.