Jedna moje klientka mi nedávno vyprávěla svůj barvitý příběh. „Začala jsem se sexem v šestnácti letech. Všechno se dařilo hned od začátku. Na škole jsem si prožila trochu divoké období, kdy jsem vystřídala hodně partnerů. Pak mě potkalo štěstí. Několik let jsem žila s chlapem, se kterým jsme si výborně rozuměli v posteli. Nikdy jsem neměla problém s tím, že bych nemohla mluvit o sexu nebo se nějak styděla. Dokonce jsem si myslela, že mě v této oblasti nemůže už vůbec nic překvapit. Pak jsem na prahu čtyřicítky žila několik let sama.”

„Teď jsem se začala s někým scházet. Rozumíme si, přitahujeme se a máme před sebou první společnou noc. Nikdo si ale neumí představit, co prožívám. Budu se mu líbit nahá? Už mi není dvacet, a to břicho nebo prsa… Budu pro něj dost zkušená? Bůhví, na co byl zvyklý. Nebudu se stydět? Už na mě dlouho nikdo nesahal. Dokáže mě uspokojit? Co když mi to vůbec nepůjde? Nikdy jsem si nemyslela, že mě něco takového v mém věku ještě potká. Bojím se jako malá holka.“

Jestli si myslíte, že podobné nejistoty trápí jen ženy, můžete si lehce představit otázky, které si ve stejné situaci klade muž: „Je už teď vhodná doba? Aby si nemyslela, že na to jdu moc rychle. Jak to zorganizuju? Než ji pozvu domů, musím uklidit, koupit víno a vybrat dobrou hudbu kvůli atmosféře. Poznám, co se jí líbí? U bývalky jsem přesně věděl, kam a jak sáhnout. Ale je fakt, že pak už nebylo kam. Co když úplně selžu? Možná jsem úplně vyšel z kondice i ze cviku. Neměl bych si pro jistotu pořídit nějakou pilulku?

Nejistoty mužů i žen se v mnohém podobají

Ženy víc řeší svůj vzhled a víc se stydí za projevy tělesné nedokonalosti nebo stárnutí. Je pro ně složitější překonat zábrany v tělesné intimitě. Mají také strach z toho, že si partner bude představovat milování jako nekonečné porno a ony nedokážou naplnit jeho očekávání. Navíc se obávají, že to nebude fungovat. K tomu, aby byly sexuálně uspokojené a prožily orgasmus, potřebují totiž určité podmínky: dostatečné psychické vzrušení, koncentraci na vlastní prožitek, specifický, a často jen jediný způsob mechanické stimulace, ale třeba také dostatečnou atraktivitu partnera apod.

Muži to rozhodně nemají snazší. Ženy od nich očekávají, že to všechno nějak zařídí, kupodivu navzdory emancipaci. Hlavní noční můrou pro ně bývá samotný sexuální výkon, tedy obavy týkající se velikosti penisu, kvality erekce a délky soulože. Představují si, s jakým borcem si jejich partnerka užívala sex před nimi, na co byla zvyklá a zda její představy naplní.

Je úplně jedno, jestli je vám dvacet nebo šedesát. Začněte hezky krok po kroku, na nic nespěchejte

Sex po delší pauze se trochu podobá prvnímu milování a mělo by se s ním tak i zacházet. Je úplně jedno, jestli je vám dvacet nebo šedesát. Takže začněte hezky krok po kroku, na nic nespěchejte: kino, večeře a držení se za ruku, ale třeba také líbání v parku, hlazení přes šaty a mazlení bez šatů. Užijte si vzrušení i orgasmus, ze začátku klidně i nekoitálně, tedy bez soulože. Jestli dokážete dosáhnout vyvrcholení během pohlavního styku, to můžete zkoušet až v době, kdy už jste dávno dostali uklidňující odpovědi na většinu svých zneklidňujících otázek a vyřešili své nejistoty.

Nenechte se nutit



V sedmnácti stejně jako ve zralém věku je dobré si dopředu promluvit o antikoncepci (ženy po přechodu samozřejmě nemusí), stejně jako o ochraně proti pohlavně přenosným nemocem (to by měli udělat všichni). Pokud se spolu budete bavit o své sexuální minulosti, vyvarujte se přílišné otevřenosti, až budete popisovat své sexuální zážitky se všemi vašimi ex. I kdyby byly vskutku tragické.

Už vůbec to nedělejte tehdy, pokud chcete s jejich pomocí demonstrovat vlastní sexuální úspěšnost. Nikdy totiž nevíte, co vaše dobře míněná informace v partnerovi vyvolá. Vzpomínám si na ženu, která svému novému partnerovi vyprávěla o tom, že její bývalý partner mohl vždycky. Myslela to ale tak, že ji bývalý manžel otravoval svou nadměrnou sexuální potřebou. Jejímu partnerovi pak trvalo hodně dlouho, než si její informaci zpracoval tak, aby on sám mohl aspoň někdy.

A stejně jako když vám bylo patnáct, pokud vás partner nebo partnerka tlačí do sexu a vy to tak necítíte, nenechte se nutit. Ani tehdy, když jste celý život byli zvyklí plnit něčí očekávání. Případně když vás doma nenaučili, jak se říká: „Ne, ještě ne.“ Nebo: „Ne, opravdu nechci.“

Nezapomeňte, že nejlepší je milování v důvěrném a bezpečném vztahu, kde projevy jakýchkoli nedokonalostí nebo zdánlivě nedostatečných výkonů znamenají pouze to, že se spolu nemilují dva roboti, ale dva úplně normální lidé.