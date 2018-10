das, Novinky

Jak ukázal průzkum společnosti Sleep Centrum, za populární místa pro milování s partnerem Češi považují i pohovku, stůl či automobil. Ve svých fantaziích pak dost často sní o sexu na schodech (26 %), ve sprše (20 %) či na pračce (12 %).

Postel jim ale slouží i k dalším věcem. Například až 84 % dotazovaných si nosí přímo do postele i svou práci a 34 % z nich dokonce pravidelně. Stejné procento lidí si v posteli vyřizuje SMS zprávy a e-maily prostřednictvím chytrých telefonů.

Velké procento lidí (83 %) také sleduje v posteli televizi nebo filmy na tabletu či notebooku. Pro většinu Čechů je totiž naprosto běžnou praxí, že uléhají do postele s mobilním telefonem, tabletem či notebookem. A to přestože si většina z nich uvědomuje, že to velmi negativně ovlivňuje kvalitu jejich spánku. V průzkumu se přiznalo až 60 % z nich k tomu, že trpí nespavostí nebo poruchami spánku.

Podle odborníků na spánek je proto mnohem lepší chodit do postele s knihou anebo zde jen trávit pohodový večer s partnerem. Spánek je pak nejen delší, ale i mnohem efektivnější.