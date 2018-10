Většina mužů je při výběru oblečení ovlivněna ženou

Přestože muži tvrdí, že jsou v mnohých věcech na ženách nezávislí, při nákupu a výběru oblečení to rozhodně neplatí. Nejenže si muži oblékají věci, co jim připraví nebo doporučí partnerky, ale také jsou mnohdy zcela závislí na tom, co jim ženy nakoupí. V průměru totiž stráví ženy i dnes nákupem oblečení pro své protějšky čtyřicet dní ze svého života. Přitom starší ročníky jsou na tom v tomto ohledu podstatně hůře.