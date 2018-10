Dana Sokolová, Novinky

Zdá se vám tento nápad příliš morbidní? Pak vězte, že angličané tuto možnost hojně využívají. Podle majitelů advokátní kanceláře je o poukázky opravdový zájem. Nekupují je však jen samotní manželé, ale také příbuzní, přátelé, prostě všichni, kdo cítí, že u daných lidí je problém natolik velký, že by jim konzultace přišla vhod.

Většinou však věří, že si to pár po téhle konzultaci s právníky ještě rozmyslí. Že to pro ně bude jen terapie, která je vystraší natolik, až si uvědomí, že to vlastně nechtějí.

Vhodný či nevhodný dárek od milenky

Asi nejzajímavější skupinou, jež má o poukázky zájem, jsou pak milenky či milenci. Jejich zájem je jednoznačný. Mají o rozvod svých milenek či milenců skutečný zájem. Víceméně, už nechtějí být na vedlejší koleji, touží jet první třídou. Otázkou však zůstává, zda právě takovýto dárek je od nich očekáván.

Přestože neexistuje žádná oficiální statistika, díky konzultaci si rozvod rozmyslí velká část párů. Hrozit rozvodem je totiž jedna věc, ale uvědomit si, co to všechno obnáší a o co skutečně jde, je pak něco zcela jiného.

Jak uvedl britský deník Daily Telegraph podle majitelů advokátní kanceláře Lloyd Platt & Company je na tento nápad přivedl každoročně se opakující zájem o jejich služby právě v měsíci lednu. Z jejich zjištění totiž vyplynulo, že nejvíc problémů lidé řeší právě o Vánocích. Toto období je pro většinu lidí velmi stresující a jen málokdo tento stres zvládá s grácií.

Londýnští právníci tedy zalepili díru na trhu. Nabízejí něco, co zatím nikdo jiný nemá. I když je to možná neetické, je o to zájem a to i přes apel všech kritiků, kteří upřednostňují řešení problémů u manželských poradců.