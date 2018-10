Famous

Podrobně toto téma zpracovává profesor sociální psychologie Paul Rosenblatt ve své knize Dva v posteli: Sociální systém sdílení postele dvojicí. „Může k tomu být potřeba spousta kompromisů, aby to fungovalo, ale ženy tvrdí, že se cítí bezpečněji, když spí s partnerem, zatímco muži zase oceňují fyzický kontakt,“ tvrdí Rosenblatt.



U některých párů je ale téměř nemožné, aby to v posteli při spánku fungovalo. Nedávný průzkum společnosti vyrábějící prášky na spaní Sominex odhalil, že 22 procent párů spí v oddělených ložnicích, protože nesnášejí chování a zvyky svého partnera při spánku. Nejčastějším problémem je chrápání a mluvení ze spaní.

Velmi klíčový je pro vztah i čas těsně před usnutím v posteli

„Pozice, ve kterých usínáme, o nás vypovídají velmi mnoho, protože to, co cítíme jeden k druhému, velmi silně ovlivňuje naše neverbální a nenásilné chování. Šťastné páry chodí do postele společně, dokonce i když jeden usne dřív než druhý,“ tvrdí psychiatr Mark Goulston, jenž se spánkem a chováním páru při něm zabývá.



Podle profesora Rosenblatta je pak klíčový pro každý vztah čas před usnutím v posteli, kdy dvojice vede velmi intimní rozhovor. „Mnoho párů nemá čas během dne na rozhovor, takže to je nejlepší chvíle probrat všechno potřebné, co nás trápí,“ tvrdí Rosenblatt.

Oddělené spaní má ale své opodstatnění

Když totiž jeden z páru nesnesitelně chrápe a druhého budí, mezi partnery vzniká nepříjemné napětí, které vede nakonec k vzájemnému odcizení a nechuti milovat se. Tehdy je lepší skutečně spát odděleně.

A co vypovídá pozice spáčů o jejich vztahu?

Poloha zadek k zadku, které se dotýkají, vypovídá, že pár pojí silné sexuální pouto, ale zároveň si váží vzájemné nezávislosti.

Když jeden leží zády a druhý ho zpředu objímá, pak jsou ti dva šťastným a pohodovým párem. Chtíč už možná vyprchal, ale vztah je skutečně silný.

Ale kdo spí na opačných stranách postele a ještě zády k sobě, tam je zřejmé, že láska utekla z postele i vztahu.