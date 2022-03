Vladimír Polívka: Donutím lidi, aby mě milovali

Objevil jste se v rodinném filmu Srdce na dlani, který má v těchto dnech premiéru. Měl jste jako kluk rád rodinné filmy?

To souvisí s tím, jestli je mám rád doteď. Asi takhle, můj šálek to není. Já rád dobré i špatné filmy, ale jako žánr mi rodinné filmy blízké nejsou.

Špatné filmy? Co tím myslíte?

Třeba hollywoodská béčka. Ta mám rád. Někdy je to tak skvěle absurdní, tak mimo, že to mě prostě baví. Myslím, že si od většiny filmů dokážu udržet odstup. No a do rodinných komedií mě obsazují z docela zřejmých důvodů, myslím.

Počkejte, z jakých?

Všichni jsme nějaké typy. A já jsem zrovna vysoký a modrooký. A mám taky nějaké herecké schopnosti, a tak mě filmaři obsazují tam, kde se to hodí. Zahrál jsem si spoustu krásných rolí, každá je jiná. Ale pozor, jiná je teprve, až si ji tak vymyslím. Role jakéhosi milovníka je mi souzena. Ten titul „innamorati“ tady je od antických tragédií.

Máme ho dodnes. Připadl mi. Jsem přesvědčený, že to nejzajímavější na mě ještě čeká. A pokud tu příležitost dostanu, udělám všechno pro to, abych ze sebe dostal to nejlepší. Dejvické divadlo mi umožňuje se rozvíjet ve všech rolích i představeních, dostávám velmi zajímavé role.

Milovníci vám úplně nesedí, a přitom vás Jaroslav Plesl, když jste nastoupil do Dejvic, uvítal slovy, že se konečně sám zbaví rolí milovníků!

A taky zbavil. To se nedá nic dělat.

V novém českém filmu Srdce na dlani hraje horolezce, který po pádu skončil na vozíku. Foto: CinemArt

Po úspěšné komedii Ženy v běhu, kde jste hrál trenéra, hrajete v Srdci na dlani horolezce po úrazu, který skončil na vozíku. Bylo náročné pohybovat se na vozíku?

Herec nehraje vozíčkáře, ale člověka na vozíku. Vozík je až druhotná věc. Ti, co na něm jsou, jsou často velmi odvážní a nekompromisní. Co nám ale přijde normální, je pro ně komplikace. Některé nejbanálnější věci jsou pro ně těžké.

V žádném případě nemůžu mluvit o realitě lidí, co to skutečně prožívají, ale dostal jsem příležitost a motivaci se s nimi setkat. Vícekrát jsem se bavil s chlapy, kteří tenhle handicap mají.

Jsem celoživotní pejskař. Bavím se s babičkami v parku i o stolici našich psů. Skoro každý den!

Vyprávěli dost husté věci, pro mužské ego kolikrát hraničící se snesitelným. Hodně mi to dalo. Od produkce jsem dva měsíce před začátkem natáčení dostal vozík a jezdil jsem. Všude. Do parku, do restaurace, po ulicích. Je zajímavé, jak na mě lidi reagovali, a troufnu si říct, že jsem zjistil víc, než jsem měl možnost hrát.

Vaším parťákem ve filmu je pes baset. Jaký máte vztah k psům?

Naprosto úžasný. Jsem celoživotní pejskař. Bavím se s babičkami v parku i o stolici našich psů. Skoro každý den! Baset ale není moc pes na natáčení.

Má svou hlavu?

Určitě někoho urazím, ale baseti nejsou moc chytří. Jsou sice rozkošní a milující, ale když se jim nechce, tak to, co je potřeba, prostě neudělají. I přesto, že jsem byl na vozíku, byl ten pes ve všech ohledech pomalejší než já.

Váš den tedy začíná venčením psa?

Když mám volno, tak ano. Často to dělá i přítelkyně. Já svého psa často beru s sebou, na natáčení, do divadla. Dnes jsem ho chtěl vzít taky, ale byl unavený.

V Dejvickém divadle máte zajímavou zápornou roli. Jak vám jde?

Je to spíš člověk na dně. Kdo z nás není záporák? Každý má v sobě nějakou část, která je záporná. Ale ten charakter ve hře Přízraky, na který se ptáte, je hustej. Když jsem to zkoušel, byl jsem nesnesitelný.

Je velkým milovníkem psů, sám má boxera Bešůnka. Podporuje projekt na pomoc týraným a opuštěným psům Dočasky.cz. Občas nějakého psího fešáka z útulku vezme na dovolenou. Foto: Instagram polivkavladimir

To jste se do té role tak vžil?

Ano, mně se do osobního života promítá, když na něčem pracuji. Rolí žiju vždy, když se dělá opravdově. A v Dejvicích se to bere vážně, takže jsem holt byl nějakou dobu nesnesitelný. Je to hra, která je drsná, je v ní hodně násilí. Dokonce se objeví i násilí na matce.

Panebože, když si představím vaši půvabnou maminku, tak je to strašné!

Moje maminka představení viděla třikrát a byla nadšená. Týká se totiž postavení žen. Moje maminka má s postavou matky Alvingové z Přízraků mnoho společného. Klára Melíšková ji tam hraje výborně.

Jak jste zapadl do Dejvického divadla a jeho herecké alchymie?

To se musíme vrátit k Jardovi Pleslovi, se kterým jsme se kdysi potkali na natáčení a okamžitě jsme si padli do oka. Moc jsme si rozuměli. V Dejvicích právě hledali do Zimní pohádky mladého představitele jedné z postav. Mladíka, jasně že zamilovaného do Veroniky Khek Kubařové.

K ní museli najít mě, protože v Dejvicích jsou všichni dědci. (směje se) Zaplul jsem do hostovaní a zjistilo se, že jsem zapadl i do divadelního celku. Divadlo musí přijímat nové členy a já se zde velmi učím. Jsme tu skvělá parta i díky tomu, že jsme podobně cyničtí.

Jste trémista?

Nejsem. Jednou mi někdo řekl, že představení je třeba brát jako součást života. Že ten večer není vykročení z celku. Když jsem nervózní, první vteřiny na jevišti mě nervozita opustí. Jen je třeba se smířit s tím, že divadlo zkracuje život.

Zkracuje život? Jak to?

V divadle máte pocit, že dvě hodiny vašeho života trvaly pět minut. Čas tu plyne jinak a velmi rychle. Vletím na jeviště, něco se stane a tři a půl hodiny jsou pryč.

Měl jste vůbec možnost být něčím jiným než hercem?

Jo. Mohl jsem být čímkoli.

Zoufalce hraje ve hře Přízraky, kterou uvádí Dejvické divadlo. Hereckou partnerkou mu je Klára Melíšková. Foto: Foto Dejvické divadlo/Hynek Glos

Které varianty vážně připadaly v úvahu?

Bojový pilot. A někdy jsem zase chtěl být popelářem nebo černým basketbalistou. Ani jedno se mi nepovedlo, tak asi proto hraju. Stal jsem se potenciálně vším.

Kdysi jste mi řekl, že horší než vy to má jen Simona Stašová, protože její máma je slavná Bohdalka. Změnilo se něco ve vašem postoji k tomu, být synem slavných rodičů?

Ano. Už mě to tolik netrápí a na otázky o rodičích vlastně odpovídám rád. Je to tím, čím jsem si prošel, mojí prací. Rozdíl je v tom, jak to celé vnímám.

Ušel jste kus cesty. Ukázal jste se v mnoha zajímavých projektech...

I nezajímavých. To k herectví patří.

V Srdci na dlani jste se sešel se svým tatínkem, ale vy se spolu vlastně při projektech scházíte docela často. Hrajete dokonce společné představení Šašek a syn.

Ve společném filmovém projektu se setkáváme potřetí. A věřím, že věc, která bude dávat velký smysl, na nás ještě čeká. Zatím jsme se sešli tak, že jsme se na place ani nepotkali, a na plátně jsme se skoro minuli.

Ano, váš otec dokonce v jednom filmu zemřel dřív, než jste do děje vstoupil vy.

Ano. A v pohádce Řachanda jen přikázal, ať mě odvedou do žaláře. Maximálně se pozdravíme, ahoj Vladu, ahoj táto, a je konec. Divadelní představení je hlubší kontakt. Filmový projekt, který chci se svým tátou dělat, musí být mnohem obsáhlejší než pár otázek typu, co jste dělal včera mezi osmou a devátou. Musíme hrát o něčem víc.

Bude něco takového, rýsuje se to?

Bude, ale zatím se to nerýsuje. Ale vím, že to přijde. A představení Šašek a syn je dar, který jsme si dali, hlavně tedy táta mně. Díky tomu se vídáme dvakrát v měsíci, kdy ho hrajeme.

Prý vás tatínek režíruje očima přímo na jevišti, je to pravda?

Ano, a je to šílené. Dělá to i Ivan Trojan. Tihle velcí hráči už jsou na jevišti tak doma, že se to tak nějak děje. Repliku, kterou jsem měl říct třeba Martě Issové, řeknu Ivanovi, a Ivan už mě očima přesměruje. Vážím si toho. Už jen, že mě ten druhý tak bedlivě poslouchá, je pro mě pocta.

V představení Šašek a syn, kde vystupuje se svým otcem Bolkem, hraje mladého šlechtice, za trest převychovaného na šaška. Foto: Profimedia.cz

Hrát s hereckou a zároveň otcovskou autoritou asi není jednoduché.

Není. Ale je to fajn.

Jste hodně po něm?

Hodně.

V čem nejvíc?

Nabízejí se negace. Jsem náladový, komplikovaný, a umím donutit lidi, aby mě milovali.

I když nechtějí?

To jste řekla vy. (směje se) Zůstanu u toho, že donutím lidi, aby mě milovali. A dovoluji si chovat se, řekněme, různě.

A jste dokonale autentický, řekla bych.

Ve všem. Proto mám taky šatnu v Dejvickém divadle.

Hrál jste v Dejvickém divadle nějaký protiúkol?

Ano, toho krasavce v Zimní pohádce. Nemám moc rád takové jednosměrné postavy. Chápu je, a i já jsem teď zamilovaný, ale někdy je to napsané příliš blankytně.

Táta mě postavil do pozice, v níž mě mladší bratři stoprocentně milují. Což je zodpovědnost, kterou jsem si nepřál

Radši budu mít roli, kde mohu zkoumat zoufalce. Ale je mi dvaatřicet, takže období princů pomalu končí. Někdo mi řekl, že teď hraju prince, pak budu hrát krále a pak chcípnu.

Jaká je pro vás role nejstaršího bratra vašich sourozenců?

Za to jsem tátovi hodně vděčný, protože tu vybudoval on. Je to hodně o výchově. A on od útlého dětství mým mladším sourozencům ukazoval, že mají staršího bráchu. Postavil mě do pozice, v níž mě mladší bratři stoprocentně milují. Což je další zodpovědnost, kterou jsem si původně nepřál.

S přítelkyní Magdou, která dříve randila s fotbalistou Martinem Feninem. Foto: Instagram polivkavladimir

Ale je to tak, a už se stalo i to, že mi táta volal s tím, že ho kluci prostě neposlouchají. Tak ať jim domluvím já, že na mě dají. Tak vezmu telefon a volám bráchovi.

„Hele, volal mi táta“, začnu. „Mně to bylo jasné, že ti zavolá, ale brácho, já slibuju, že to změním, že to napravím,“ uslyším vzápětí.

Jsem prostředník a někdy vypomáhám. Táta to tak postavil a já to dělám rád. Rodinná hierarchie staršího bratra mi nakonec vyhovuje.

Vstoupil jste do nového roku s nějakým přáním?

Ano, mnoho věcí musím změnit. Vím, že předsevzetí jsou zbytečná, ale fakt si říkám, že se něco musí stát.

A co to bude?

To je tajné.

Prozraďte aspoň něco!

Chtěl bych se dát fyzicky do formy a vrátit se k tomu, co ve mně původně bylo. Dřív jsem hodně četl, hrál na kontrabas, sochal jsem. A to vše jsem opustil.