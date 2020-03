Michaela Doležalová: Nejsem typická herečka, nejšťastnější jsem, když mě nikdo nepoznává

Žije s rodinou v bytě, který jí odkázala kamarádka Marie Rosůlková, a ač na to nevypadá, v březnu oslaví padesátku. „Mám se hezky, protože dělám věci různorodé a to mě baví,“ usmívá se na úvod.

„I když v mém mateřském Divadle v Dlouhé to teď za moc nestojí, ostatní je skvělé. Hlavně doučuju matematiku, mám minimálně čtyři studenty denně. Sama jsem měla ve škole špatnou učitelku a čtyřku z matiky a všichni říkali, že jsem na ni blbá. Jenže když mi někdo řekne, že mi něco nejde, je to jako červený hadr před očima. Naučím se to.“

Dělám internetové stránky. Manžel se vsadil s kamarádem, který tvrdil, že průměrně vzdělaná žena to není schopná zvládnout. Tak mě vzali jako pokusného králíka: dvě hodiny mi vysvětlovali základy a dál to bylo jen na mně. Od té doby patří tvorba internetových stránek k mým oblíbeným činnostem.

Oceňuju, když se někdo pustí do oblasti, která je mu vzdálená. Mně se to osvědčilo: jsem takový desetibojař a baví mě výzvy.

Potom peču, zrovna včera jsem byla na kurzu výroby makronek. A načítám knížky ve slepecké knihovně, to mě taky moc baví. Přijdu, vyberu si knížku a čtyři hodiny čtu, což vzniklo zase tím, že mi byla diagnostikovaná dyslexie.

Mě to totiž štve. Veškeré nálepky, že někdo na něco má nebo nemá talent, že mu něco půjde nebo ne, moc neuznávám. Naopak si vážím toho, když se někdo pustí do oblasti, která je mu vzdálená.

Mně se to osvědčilo i ve chvílích, kdy jsem spadla na dno. A protože nerada trpím, rychle jsem si našla náhradu. V oboru či jinde, jsem takový desetibojař a baví mě výzvy.

Kdysi jsem si takhle umanula, že budu skákat do výšky, a přestože měřím 158 centimetrů, byla jsem druhá v kraji. Nebo jsem dostala padáka v divadle – a za dva dny jsem na cyklovýletu zastavila před jiným v jiném městě, vlezla dovnitř – a odcházela se smlouvou. Jindy ale vím, že to nemá cenu zkoušet, třeba šachy. Ač mám doma extraligového šachistu.

Psalo se, že jsem byla brutálně znásilněná, ale to není pravda. Hraju manželku mlynáře, ztělesněného Udo Kierem, který mě hrozně miluje a zároveň strašně žárlí. Je přesvědčený, že náš nádeník po mně nepatřičně kouká. Tak mě drsně zmlátí páskem a jemu vypíchne oči.

Ale točilo se mi to výborně. Pan režisér Marhoul nechal vyrobit speciální pásek z tkaniny, která se dává pod plovoucí podlahu, takže byl měkounký. Poprosil asistenta, aby ho s ním na zkoušku sešlehal přes obličej. Se slovy: Když to bude bolet, na herečku ho nepustím.

Takže jsem měla naopak problém, že mě to vůbec nebolelo a musela jsem jakoby reagovat na rány. Doopravdy mě bolela jen modřina, kterou jsem si přivodila omylem při útěku přes postel – zalehla jsem mimo záběr na zrádné prkno. Jinak bylo natáčení opravdu skvělé.

Tak úžasný štáb jsem ještě nezažila, všichni věřili, že jde o dobrou věc, a dali do toho maximum. Režisér jim nechal velký prostor, aby práci dělali dobře, na vše byl čas. Žádný spěch.

Že to bude neběžný, poctivý film, jsem věděla hned, ale že posbírá tolik ocenění, mě mile překvapilo. Teď půjde do kin „film o filmu“, který moc doporučuju. Pochopíte, proč není šťastné u Ptáčete odcházet před koncem, to byste se dost ochudila.