Jana Hojdová: Hollywood se dost změnil. Je těžké tam najít kamarády a zapadnout

Jak jste se ocitla na natáčení hollywoodského filmu?

Přes kameramana Roberta Richardsona, majitele tří Oscarů, o kterém píšu diplomku a zároveň jsem se rozhodla natočit o něm celovečerní dokument. Robert souhlasil, a protože je kameramanem i snímku Tenkrát v Hollywoodu, pozval mě na natáčení.

Což mě moc zajímalo nejen kvůli němu a svéráznému režisérovi, ale i proto, že šlo o Hollywood konce 60. let, který pro někoho znamenal vrchol, pro jiné - třeba pro manželku Romana Polanského Sharon Tateovou - smrt. Chodila jsem tři týdny na plac a zároveň jsem měla možnost si natočit pana Richardsona při práci.

S kameramanem Robertem Richardsonem. Foto: archiv Jany Hojdové

Vzpomenete si na první setkání s Quentinem Tarantinem?

Nejdřív přijdete ke stánku Check Point Charlie, kde odevzdáte telefon, dostanete visačku a pásku na ruku. Pak vás teprve pustí dál. Zpočátku jsem se cítila rozpačitě.

Asi po dvou hodinách čekání na správný moment se Robertovi podařilo představit mě Tarantinovi, který seděl na židličce a koukal do scénáře. Měla jsem v ruce starou československou 8mm kameru, a když ji uviděl - on miluje natáčení na klasický film -, usmál se a řekl: Točíme o roce 1969, to se hodí, skoč do kostymérny a přidej se ke komparzu! Budeš hrát holku, co natáčí na ulici.

Bylo to rychlé. A já v šoku, takže jsem ani neodporovala. Před kamerou jsem do té doby stála jen párkrát, naposled v mámině filmu, šlo o epizodní roličku, přesto to pro mě byl stres. Líp se cítím za kamerou.

Ve kterých scénách jste hrála?

Jako komparzistka jsem se procházela po Hollywood Boulevard, kde projížděli Leonardo DiCaprio a Brad Pitt autem. Natáčení záběru s Alem Pacinem, který vycházel z restaurace, jsem pozorovala zpovzdálí. Stejně tak scénu v domě Polanského, což ovšem nebyl jeho skutečný dům, jen podobný a zařízený přesně podle skutečnosti.

V souvislosti s krvavými událostmi, které se tam kdysi odehrály, jsem zažívala velmi zvláštní pocit. Hlavně při setkání s hercem představujícím Mansona. Nebo s Margot Robbie, která hraje Sharon a je jí neskutečně podobná. Ta autentičnost působila hrozně, jako by na mě dýchla historie.

Al Pacino prý záběr točil sedmkrát. Proč?

Po šesti opakováních Quentin zavolal: Tak ještě jednou! Al Pacino se zeptal: Proč? Co bylo špatně? A režisér odpověděl: Protože milujeme natáčení filmů!

Celé jeho filmování je velký zážitek pro všechny. O pauzách zvukař pustí muziku, je to takové uvolněné. Ale jak se začne točit, je štáb disciplinovaný a zcela oddaný věci, lidé jsou vděční, že tam můžou pracovat.

Mírou odbornosti, osobního nasazení a zapálenosti jde o výjimečný zážitek. A pro mě obrovsky inspirativní. I já náhle točila na svou kameru jinak, měla jsem větší motivaci.

Režisér Quentin Tarantino Foto: Profimedia.cz

Chtěla byste s Tarantinem ještě pracovat?

Byl moc fajn, ovšem žil ve své bublině a plně se soustředil. Všichni kolem chodili po špičkách a měli z něj velký respekt, ale kdokoliv za ním mohl přijít, zeptat se, poradit...

Myslím, že pro každého je čest a pocta s Tarantinem natáčet. To víte, že by mě to lákalo, ale zatím bych mu určitě nestačila, chybí mi zkušenosti a nebyla bych rovnocenný parťák.

Richardson s ním začal pracovat, když měl za sebou už spoustu filmů, jejich vztah je zpevněný kamarádstvím.

Co hlavní hvězdy Brad a Leonardo?

S Bradem jsem se do blízkého kontaktu nedostala, jen jsem sledovala, jak se při vystupování s Leonardem z auta strhlo úplné šílenství fanynek. Prostor byl sice ohrazený, takže se až k nim dostat nemohly, ale ječely jako na nějakém koncertě.

S Leonardem jsme jednou povečeřeli. Byl hrozně milý, normální a úplně jiný než na plátně. Působí daleko mladší. Bavili jsme se o natáčení, které ho moc bavilo, důkladně se připravoval a prožíval každý záběr.

Třeba první scéna s Alem Pacinem se jela v kuse, přitom má asi deset minut. A je skvělá. Taky jsme se bavili o jídle, Leonardo rád jí. A zajímal se o mou práci. Chtěla bych s ním natočit rozhovor do mého filmu o Robertovi. Párkrát spolu dělali a je tam určité pouto.

Takže protagonisté nebyli striktně odděleni od ostatních?

Částečně. Mají vlastní karavany, kam mizí v pauzách. Na place je při zkoušení a osvětlování scény zastupují dubléři ve stejných kostýmech i účesech. Jsou od nich k nerozeznání - a oni dorazí, až když se jede naostro.

Hlavní hvězdy filmu Tenkrát v Hollywoodu Brad Pitt a Leonardo DiCaprio Foto: Falcon

Líbilo by se vám žít ve starém Hollywoodu zachyceném ve filmu, nebo v současném?

Těžko říct, asi v současném, i když tehdy možná měl větší kouzlo. Atmosféra je určitě jiná, Hollywood se dost změnil. Ale nejsem si jistá, jestli bych chtěla žít v tom dnešním. Je těžké tam najít kamarády a zapadnout, běží o jinou kulturu, přemýšlení. Je složité se tam prosadit.

Nemám moc ostré lokty a nerada se zviditelňuji. Ale vím, že je třeba se to naučit.

Vrátíme se o třicet let zpět: jaká je vaše nejstarší filmová vzpomínka?

Asi pohádka, můj dědeček je celý život točil, doma se o nich mluvilo a já na ně ráda koukala. Nejvíc jsem milovala Šíleně smutnou princeznu. Pyšnou princeznu jsem začala brát až tak v deseti letech, je černobílá a pro dítě komplikovanější.

Baví mě i jeho Byl jednou jeden král a Honza málem králem. Později mě oslovily hudební filmy dalších režisérů jako Starci na chmelu, ty jsem znala zpaměti.

Zažila jste ještě dědečka?

Bohužel zemřel v mých dvou letech. Pamatuju si ho matně, jak jsme chodili do jeho garsonky a byl hrozně hodný. Spíš mě ovlivňovalo, co o něm vyprávěla maminka: jak poctivě přistupoval k filmu, jak psal s láskou scénáře a byl do své profese zcela zapálený.

Začal točit ve Zlíně reklamy pro Baťu a teprve Pyšná princezna ho roku 1952 katapultovala do první linie. Pak už dělal jednu věc za druhou.

Oba rodiče jsou taky filmaři, brali vás s sebou do práce?

Naši se poměrně brzy rozvedli, já žila s mámou a s tátou trávila víkendy. Ale s oběma jsem bývala na place často. Pamatuji se, jak mě táta vzal do Poldovky na natáčení filmu Hanele, který režíroval Karel Kachyňa.

Nejraději jsem se někde zašila s kostymérkou nebo maskérkou, půjčila si rtěnku a kostým a byla spokojená. Vstřebávala jsem atmosféru a pravidla filmařiny, všímala si komunikace ve štábu. S mámou jsem prožívala natáčení seriálu Josef a Ly o dětech mého věku. Strávila jsem tam každé odpoledne - bylo to fascinující.

S rodiči, kteří jsou už léta rozvedení. I proto si Jana moc přeje vlastní fungující rodinu.„Úplně ideální čas ji založit nebude asi nikdy, ale mateřství se nebráním,“ říká. Foto: archiv Jany Hojdové

Žádná revolta, hledání jiné cesty?

Ne. Nikdy jsem nepřemýšlela, že bych dělala něco jiného než film. Jen jsem nevěděla, co přesně. Chtěla jsem toho být součástí, prožít každý den jiný, poznávat nové lidi, prostředí.

Na gymnáziu jsem chodila na filmový kurz do Ponrepa a začala fotit. Jenže po maturitě mě nevzali na produkci na FAMU.

V té době jste odešla z domova, že?

Přitom mi doma nic nechybělo. Měla jsem touhu se osamostatnit a rozhodovat si o životě sama. Našla jsem na Žižkově pokoj v podnájmu, kde byly spartánské podmínky, naši s tím důrazně nesouhlasili.

Stropem zatékalo, nešly zavřít dveře, marně jsem cídila společný záchod. Raději jsem pak chodila naproti do restaurace. Prostě úplný protiklad k dostatku doma. Ale proškolilo mě to a vlastně na to ráda vzpomínám.

Jak jste si vydělávala?

Brigádami. Během studia kamery na písecké filmové škole jsem dělala asistentku stylistky v časopise Dolce Vita. To mi snad trochu vytříbilo estetiku. Ale hlavně jsem klapala, dělala runnera a asistovala u reklam a filmů.

Zúčastnila jsem se i natáčení seriálu Sanitka s Filipem Renčem, kde za kamerou stál táta. To mi dalo asi nejvíc. Sledovala jsem, jak pracuje s kamerou a se světlem. I díky tomu mě ten rok přijali na FAMU - na kameru.

Kterou teď končíte. Jakého svého studentského filmu si nejvíc ceníte?

Těžká otázka. Mám ráda filmy, které jsem točila s režiséry Šimonem Holým a Honzou Vondráčkem. Kromě nich bych zmínila tři, které jsem i sama režírovala.

Letopis, což je dokument o tátovi. Nejdřív odmítl, tím víc si vážím jeho závěrečné pochvaly. Pak Sen, kde hrála Lenka Krobotová s maminkou - o vztahu matky s dcerou a koloběhu života. Tím jsem si srovnala řadu věcí v hlavě. A absolventský snímek o uprchlíkovi Cizinec.

Snažím se dělat filmy minimalisticky a čistě. Hodně si zakládám na výtvarnu, ale nesmí se zapomínat na děj. Mým vzorem je (vedle táty a řady dalších) právě Robert Richardson. Viděla jsem všechny jeho filmy, je jich tuším 49. Hanebné pancharty jistě třikrát.

Hollywood se změnil a je složité se v něm prosadit. „Nemám moc ostré lokty a nerada se zviditelňuju. Ale vím, že je třeba se to naučit.“ Foto: Milan Malíček, Právo

Bylo složité se k němu dostat?

Po bakalářce o Hitchcockovi, kde jsem si zoufala nad rozbory filmů, jsem vymyslela diplomku formou rozhovoru, inspirovala mě slavná kniha Hitchcock - Truffaut.

Svou představu jsem Richardsonovi poslala přes asociaci amerických kameramanů - a on zareagoval. Po tři čtvrtě roce korespondence mě pozval na Nový Zéland na natáčení filmu Než přišla bouře. Na plac jsem se odvážila až po týdnu. Nebyla jsem si jistá v angličtině, nikoho jsem neznala, Alenka v říši divů.

Další snímek Soukromá válka vznikal v Jordánsku a v Londýně a Robert mi nabídl, abych zkusila třetí kameru. Byla to pro mě neskutečná pocta. Šlo o akční scény, jež nelze opakovat, což bylo stresující.

Seděla jsem na jízdě nebo na korbě auta a on mi dával pokyny přes sluchátka. Jednou se mi nepovedlo zachytit auto s vojáky, protože demonstranti zvedli vlajky. Robert mi vynadal a řekl, že si scénu natočí sám.

To pro vás asi nebyla lehká chvilka.

S brekem jsem odešla do hotelu. A Robert až večer přiznal, že se mu to taky nepovedlo. Je tvrdý k sobě i druhým. Nebere si deku pod kolena, nepotřebuje výztuhy, jištění.

Popadne kameru a jede, bez velkého pudu sebezáchovy. Má neuvěřitelný přehled, zná produkci z celého světa, když má volno, zhlédne každý večer 4-5 filmů. Zkrátka žije jen svou prací.

Jste taky ochotná obětovat filmu všechno?

Asi ne. I když teď jsem hodně rozlítaná kvůli zmiňovanému dokumentu a naprosto se mu podřizuju. Pokud Robert řekne, že je v Londýně, letím do Londýna. Zároveň se snažím najít si čas pro sebe a nejbližší okolí.

Mám naštěstí chápavého přítele, který vystudoval na UMPRUM animaci a taky natáčí. Ví, o čem to je. Poznali jsme se paradoxně přes seznamku. Ale určitě jsme se viděli už dřív při filmových akcích. A zpětně jsme našli společné známé.

Diplomka, kniha i dokument. Foto: archiv Jany Hojdové

Kamera bývala doménou mužů, nedívají se někteří přezíravě? Tak se ukaž!?

Stále převládá názor, že muži vnímají lépe obraz, prostor, barvy. Možná to tak je. Jejich vidění je jiné než ženské, hledají jiné možnosti ztvárnění. Ale přibývá nás.

Každý rok přijmou na FAMU na kameru jednu holku. I technika to dovoluje, digitální kamera je stále lehčí, ačkoli s objektivem, monitorem a ostřením váží 16 kilo. Osobně si na muže nemůžu stěžovat. Ti, se kterými jsem pracovala, byli bezvadní, respektovali můj názor a pomáhali.

Jen výjimečně někdo nadhodil, že jsem protekční dítě. Ale ať si každý myslí, co chce, svoji cestičku jsem si vyšlapala sama.

Jaké jsou vaše další plány?