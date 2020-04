Jak pečovat o vlasy v době karantény

Je třeba mít na paměti, že současná karanténa je jen dočasný stav, který pomine a je zapotřebí i k péči o vlasy takto přistupovat. Nevadí, že nechodíte do práce a jste zavření většinu dne doma, za každodenní péči a zdravý životní styl vás vaše vlasy vždy odmění.

Základním pravidlem je mýt si vlasy, a to ne každý den, nicméně šampon vždy nanášet dvakrát. Jednou zbaví pokožku nečistot, podruhé dodá vlasům lesk a vzdušnost.

Vždy následně použijte kondicionér, který po očistném zásahu vlas uvede do rovnováhy, a přitom ho vyživí tolik potřebnými živinami a na závěr vlas tzv. uzavře. Kondicionér také dodá vlasům vláhu, kterou snadno ztrácejí a zároveň vlas obalí zdravou ochrannou vrstvou.

Kondicionér aplikujte do spodní části vlasů, pročesejte, ve sprše stačí prsty, aby se dostal do vlasů rovnoměrně, nechejte chvíli působit a smyjte.

Zásadně nestříhejte suché vlasy. Měly by být mokré, protože se tak narovnají a prodlouží. Před samotným stříháním je nutné vlasy pořádně rozčesat. Pokud nemáte vedle sebe někoho, kdo by vás ostříhal, pak to zkuste sami v předklonu.