DaS, Novinky

Každý člověk má svou vlastní specifickou vůni. Je to dáno vlastnostmi pokožky a způsobem výživy či života. Proto na každém člověku jedna a tatáž vůně voní jinak.

Navíc všichni jsme velcí individualisté a tudíž to co je příjemné jednomu, druhému může být velmi nepříjemné. Je tedy velmi složité nalézt si ten svůj parfém, který podtrhne nejen vaši osobnost, ale má i blahodárný vliv na vaší náladu.

Kam se nejčastěji vůně nanáší

Všeobecně se parfém nanáší na místa, kde je pod pokožkou nejvíce krevních vlásečnic, tj. do loketního důlku, ale i do pokolení - do míst, kde je pokožka nejteplejší a kde se vůně parfému plně rozvine. Parfém se také nanáší na vlasy, těsně nad pokožku hlavy. Mimořádně dobře vyniká parfém na oděvech z přírodních materiálů a na kožešinách, nedoporučuje se však nanášet jej např. na bílé a světlé oděvní součásti, zejména pak ne na přírodní hedvábí.

Co se týká množství, pak záleží především na koncentraci vůně. Pokud máte pravý parfém, pak postačí kapka např. nanesená za ušním boltcem. A naopak pokud máte kolínskou vodu, pak šetření není na místě. Nezapomeňte však, že i tady platí pravidlo "všeho s mírou".

Jak dlouho vydrží parfém

I parfém má svou dobu spotřeby a pokud nedodržujete pravidla skladování, může se i zkazit. Co opravdu nedělá žádné vůni dobře je přímé slunce a teploty vyšší než 20 °C a to zvláště poté, co je flakón s vůní otevřen. Nicméně vůně v otevřeném flakónu by měla vydržet minimálně půl roku od otevření. Parfém, jehož barva se mění, většinou v tmavší odstín a kolem jehož uzávěru se usazuje pryskyřicový prstenec, je zpravidla starý. Také kyselá a pryskyřičná vůně signalizuje, že parfém nebo podobný výrobek má svou dobu použitelnosti již za sebou.

Podzimní novinky

Foto: Lancome - dámská vůně Miracle Forever - Gurmánská, květinově orientální vůně. Žena, která si ji oblíbí, je stejně jako její vůně rafinovaná, nespoutaná a elegantně smyslná. Miluje pulzující město a je otevřená všem životním dobrodružstvím. Vůně Miracle Forever ztělesňuje čistou ženskou eleganci a poukazuje na smyslnost a nepatrný náznak tajemství ženy, která tuto vůni nosí. Je to vůně vystihující všechny roviny ženské bytosti.

Foto: DolceGabbana - the one - je pro náročnou ženu, která se hned tak s něčím nespokojí a vždy hledá něco víc. K jejímu charakteru patří touha, být vnímána jinak, než ostatní. Nebojí se prezentovat svou ženskost, krásu a svůdnost - ve vzhledu i ve stylu, který si přivlastnila. Těší ji obdiv okolí, jenž vnímá jako poctu svému nezkrotnému "já". Vůně pro ni není jen pouhým doplňkem, ale chápe ji jako svůj "neviditelný" podpis.

Foto: Lacoste Inspiration - Nová dámská vůně určena ženě, která se umí radovat ze života a snaží se v něm najít vždy něco pozitivního. Svou povahou nikdy nesplyne s šedivým davem, ale naopak v něm zazáří jako elegantní květina, která svou krásou a vůní naladí každého, s kým se během dne potká.

Foto: Nina od Nina Ricci - květinovo ovocná dámská vůně, plná příjemně znepokojivých příslibů a zážitků. Hořko sladký tón je podtržen zelenou svěžestí a tím vším prostupuje smyslný podtón. Vůně, která jako mávnutím kouzelného proutku provoní realitu vašeho života těmi nejkrásnějšími pocity.

Foto: Femme de Montblanc - Intenzivní ženská a dlouhotrvající vůně pro zvláštní příležitost. Pro ženy, které mají vytříbený vkus, smysl pro kvalitu, výjímečné výrobky a ctí odkaz minulosti.

Foto: VERSACE - Bright Crystal - fascinující a rozkošná vůně je určena ženě Versace, silné a sebevědomé, ale zároveň žensky smyslné a okouzlující krásce. Při prvním doteku ji jako hedvábný šátek pohladí zářivé tóny yuzu a vzápětí ji osvěží šťáva z granátového jablka protékající přes chladivé kostky ledu. Poté přichází řada na ušlechtile ženský koktejl složený z květů magnólie, pivoňky a lotosu propojující v sobě průzračnost s něžnou smyslností. Vzápětí se rozvíjí akord rozkoše zosobněný rostlinnou ambrou, hřejivým akašu dřevem (strom rodící kešu oříšky) a pižmem.

Foto: Crystal Aura od Avonu- nová dámská vůně průzračná jako křišťál. Vůně určená ženám, které milují nové výzvy, mají dostatek odvahy, šarmu a elegance. Jedinečný charakter spodních tónů vůně Crystal Aura je tvořen smyslným mošusem a hlubokým aroma brazilského dřeva. V srdci vůně se mísí aroma sladké, velmi ženské amerystové růže s opjným nádechem bezového květu. Horní tóny tvoří čínská květina osmantus a karambola.