Dana Sokolová, Novinky

Letním parfémům dominují osvěžující kombinace ovocných a květinových esencí, přičemž naprostý prim zde hrají citrusy, ale i nektarinka, meloun, zelené jablko či lesní ovoce, a to spolu s vonnými výtažky jasmínu, ibišku, orchideje, magnolie, květu neroli či konvalinek. V základu vůně se objevuje cedrové či santalové dřevo a vanilka.

Podívejte se s námi na nejnovější letní vůně, které vám zajisté v mysli zůstanou velmi dlouho.

Dolce Peony

Dolce Peony

FOTO: archív firmy

Vůně inspirovaná pivoňkou, která je symbolem pozitivní energie, štěstí, zdraví a rodiny. Parfém od Christopha Raynauda přepisuje veškerá pravidla o ovocných květinových vůních.

Ovocná transparentnost hrušky nashi a luxusní květ pivoňky jsou kombinovány s dřevitými tóny pačuli. Cena: od 1590 Kč.

Shiseido Rising Sun

Shiseido Rising Sun

FOTO: archív firmy

Energizující unisex vůně s aromaterapeutickými účinky, která vás dokonale povzbudí a osvěží nejen v horkých letních dnech, ale kdykoliv, kdy potřebujete vzpruhu.

Kompozice se otevírá šťavnatým citrusovým koktejlem s příměsí minerálních tónů a svěžího dechu mořské vody. V srdci vládnou perlivé tóny královny všech květů ylang-ylang společně s růží a jasmínem.

Základ vůně nabízí tropické aroma kokosu, které skvěle probudí letní náladu, zralých švestek a pižma s kašmeranem. Cena: Notino 1143 Kč.

Yves Rocher Comme Une Evidence



Yves Rocher Comme Une Evidence

FOTO: archív firmy

Nadčasový parfém s květinovými tóny a elegantním výrazem ženskosti. Čistotu dodává vůni tón Chypré, jenž zvýrazňuje esence pačuli, která vůni dodává dřevitý tón a podtrhuje květinovou a ženskou vůni damašské růže. Výsledkem je výrazná a rafinovaná vůně. Cena: 1290 Kč.

Elizabeth Arden White Tea Wild Rose

Elizabeth Arden White Tea Wild Rose

FOTO: archív firmy

Sladká, jemná květinová vůně evokuje nejrůznější pocity, které prožíváme v momentech, kdy si užíváme chvíle odpočinku a máme čas samy na sebe.

Stoupající sladkost růže se mísí s čerstvým vánkem přicházejícím z pobřeží oceánu. Cena: 790 Kč.

Lancôme La Nuit Trésor Diamant Blanc

Lancôme La Nuit Trésor Diamant Blanc

FOTO: archív firmy

Nádherné úvodní tóny lahodných malin s jemným nádechem fialek doplněné o návykové esence z damašské růže a frézie. Základ vůně vytváří nezapomenutelná kombinace vanilky, pačuli a mandlí, jež vynáší do nových výšin bílé pižmo s jemnými dřevitými podtóny.

Flakon je inspirován tím nejčistším diamantem ze všech, tedy bílým diamantem. Cena: Notino od 1888 Kč.

Burberry Her Blossom

Burberry Her Blossom

FOTO: Sirowa

Vůni, kterou navrhl mistr parfumér Francis Kurkidjan, se otevírá tóny mandarinky a růžového pepře, které jsou zabalené do švestkových květů a pivoňky. Ve spodních tónech zaznívají krémové noty santalového dřeva a pižma, které této lehoučké ovocné kompozici dávají hřejivost a hloubku.

Flakon je inspirován archivním designem vůní Burberry a ozdoben bílým uzávěrem, který zastupuje rozkvetlé stromy. Hladké prohnuté sklo nahoře zdobí zlatý kroužek, který si můžete doplnit o iniciály. Cena: Fann od 1259 Kč.

Esprit Summer



Esprit Summer

FOTO: archív firmy

Ovocné a hřejivé tóny této vůně ztělesňují přesně to, co milujeme na létě. Mandarinka, bergamot, jablko a zelené tóny v úvodu vůně osvěží smysly, zatímco jasmín, růže, santalové dřevo a vetiver v srdci dodávají květinový akcent.

Pižmo společně s vanilkou, mandlí a hořkou mandlí v základu utvářejí hřejivou auru vůně. Cena: Fann 440 Kč.

Dolce & Gabbana Light Blue Sun - Pour Femme

Light Blue Sun

FOTO: archív firmy

Vůně s dotykem italského citronu a šťavnatého jablka Granny Smith je zklidněna proudem chladné, osvěžující kokosové vody a povzbuzená ostrými mořskými kapkami.

Původní srdce smyslného jasmínu a ženské bílé růže je doplněno exotickými frangipani, vytvářejícími opojnou směs květinového nektaru nasáklého sluncem.

V základu je aromatické cedrové dřevo propojeno s hřejivým jantarem a sladkou intenzitou vanilky. Nakonec hypnotická stezka svůdného bílého pižma na kůži přetrvává a vyvolává návykovou touhu letní lásky. Cena: od 1950 Kč.

Bruno Banani Daring Woman



Bruno Banani Daring Woman

FOTO: archív firmy

Hřejivá a elegantní, květinově-ovocná vůně představuje troufalý mix nevinnosti a pokušení. Jiskřivý bergamot, nóty sametové broskve a křupavé zelené jablko vytvářejí lahodně pulsující zářivost na samém začátku vůně.

V srdci vyzařuje krásu ženskosti ikonický bouquet květů pomerančovníku a nóty růže, jež jsou zvýrazněny dotekem ostře pryskyřičnatého cedrového dřeva. To vše je podtrženo hřejivě smyslným tónem santalového dřeva, benzoinu a nóty pižma, které společně vytvářejí podmanivý podpis této okouzlující vůně. Cena: Drogerie DM 529 Kč.

Zadig & Voltaire Girls Can Do Anything – (Dívky mohou dělat všechno!)

Zadig & Voltaire Girls Can Do Anything

FOTO: archív firmy

Vůně, která podporuje svobodu projevu a emancipaci, stačí k tomu pouze úsměv dívky. Parfumér Quentin Bisch vytvořil směs kombinace tradičně mužského a ženského stylu, s květinovými tóny levandule, pelargónie, pivoňky, fazole tonky, dubového mechu a jemnými mandlovými akcenty.

Jedná se o návykovou, živou vůni vyzařující silnou smyslnost. Cena: od 1550 Kč.

Narciso Rodriguez for her Pure Musc



Narciso for her Pure Musc

FOTO: archív firmy

Parfém zdůrazňující dualitu ženy, její oduševnělost, vnitřní krásu, ale také určité temné prvky a zranitelnost, což dohromady dělá ženu zajímavou.

Vznešené srdce parfému je posíleno o bílé květy, které představují jemnost, zatímco dřevo kašmeranu dodává hřejivý pocit. Jedná se o vysoce návykovou vůni, která dráždí smysly a příjemně zahalí celé tělo. Cena: Notino 100 ml 1996 Kč.