V New Yorku draží nejvzácnější tenisky světa

Patříte mezi milovníky tenisek? Pak by vám neměla uniknout první veřejná aukce sta nejvzácnějších párů tenisek světa, která probíhá od 11. července v americkém New Yorku. Zájemci mohou přihazovat až do 23. července a v nabídce jsou mimo jiné i ikonické Nike „Moon Shoe“ nebo samozavazovací boty.