Být single není nemoc. Naučte se vnímat svobodu s novou perspektivou

Mileniálové jsou často vykreslováni jako jedinci, kteří se spíš než o vztah zajímají o svou práci. To je ale jen jedna strana mince. Spousta „singles“ by si totiž partnera přálo, ale s hledáním je to stále těžší a těžší. Jak se vypořádat s životem bez závazků a co dělat, když to chcete změnit?