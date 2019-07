lin, Novinky

Přenastavte si hodinky

Sex vždy večer a nikdy jindy? Tak na to zapomeňte. Dovolená dává příležitost k tomu vystoupit ze stereotypu i své komfortní zóny. Nebojte se opozdit na snídani nebo si užijte odpolední siestu aktivnějším způsobem.

Namočte se

Nedokážete si představit léto bez sluníčka a třiceti stupňů? My také ne, nebojte. Přesvědčíme vás ale, že ani déšť nemusí být vždy na obtíž. Stačí ho správně využít. Oblékněte si přiléhavé tričko bez spodního prádla a nechte deštěm zvýraznit své přednosti. Budete tak zahalená, ale zároveň svému partnerovi poskytnete vzrušující pohled na vaše tělo.

Zahrajte si na voyeura

Nebojte se, nikdo vás nebude nutit dívat se na cizí těla. Naopak. Postavte se oba nazí před zrcadlo a chvíli se dívejte jeden na druhého. Pomalu se pak začněte dotýkat a zkoumejte přitom v zrcadle, co to s vámi dělá. Uvidíte, že vás přitom přepadne nevídaná vášeň.

Kouzlo žaluzií

Pokud máte pokoj, ve kterém jsou žaluzie, nechte je v poloze, kdy vy vidíte z okna vše a ostatní zvenku jen obrysy. Takto odhalení se pak můžete oddat své vášni a užít si vzrušující pocity plné adrenalinu.

Změňte lokaci

Zapomeňte na nudnou postel a popusťte uzdu své fantazii. Léto si přímo říká o to experimentovat a nemusí to zrovna znamenat sex v letadle. Co zkusit například bazén, vířivku, les nebo třeba stan?