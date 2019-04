Lucie Jandová, Právo

Když nedávno dostal nabídku zahrát si v novém seriálu Krejzovi, rovnou se s humorem zeptal: „Zase doktor?“ - „Ne, umělecký kovář,“ dozvěděl se a rád kývl. Kovadlinu sice do ruky nedostal, ale zato si mohl užít jízdu na harleyi.

Bílý plášť oblékl také v Ordinaci v růžové zahradě, kde hrál sukničkáře Šamberu.

FOTO: archiv TV Nova

„A to bylo velmi příjemné. Na motorce jezdím rád, baví mě to. Třetím rokem mám cestovní enduro. Je ideální na to, naložit bagáž a vyrazit. Naposledy jsme se ženou takhle jeli do Slovinska. Bylo to parádní, ale víc jsme zatím nestihli.“ Důvod? V červnu loňského roku přišla na svět jejich dcera Ronja.

„Roztrojili jsme se,“ směje se čerstvý otec. A jak přišel na zvláštní jméno pro dceru? „Měli jsme pár tipů a tohle bylo jedno z mála jmen, na kterých jsme se shodli. S těmi ostatními to bylo složitější. Nechtěli jsme si nechat prozradit, co se nám narodí, a tak jsme měli připravené obě varianty, klučičí i holčičí. Já osobně si šel do nemocnice pro kluka. Skoro jsem nepochyboval, všichni nám tvrdili, že to bude kluk, podle všech znaků i pověr nám to říkaly i neznámé paní v restauraci!“

Má dluhy, říká o své postavě lékaře Filipa v seriálu Modrý kód.

FOTO: archiv TV Prima

Připouští, že když se narodila holčička, situaci kolem jména to zjednodušilo. „Z klučičích jmen se nám nejvíc líbila jména jako Jonáš nebo Matyáš. Jen si to vezměte: Jonáš Konáš? No to mu neuděláš!“ směje se.

Bonding s dcerou místo maminky



Ačkoli se chystal být u porodu své ženy, okolnosti tomu chtěly jinak. Partnerka dostala celkovou narkózu a v takových případech přítomnost tatínka na porodním sále žádoucí není.

„Avšak právě vzhledem k té anestezii jsem byl já tím rodičem, s nímž proběhl tzv. bonding, tedy první přiložení miminka na tělo. Byl to nesdělitelný a fantastický zážitek,“ rozplývá se herec. Připouští, že ho otcovství změnilo. Vnitřně se zklidnil. „Když si někdy připíjím na zdraví, už mám na mysli to jedno konkrétní.“

I v seriálu Cesty domů ztvárnil lékaře Šimona Kosíka.

FOTO: archiv TV Prima

Tvrdí, že dceru dostal za odměnu, protože v noci spí a pláče jen málo. „Moje žena by vám možná řekla něco jiného. Já malou slyšel jen první tři dny, pak už jsem vždy spal jako dřevo. Až ráno se dozvím, co se v noci dělo.“

Je klikař



Od září loňského roku zakotvil také na pražských divadelních prknech v Divadle ABC.

„Ta nabídka přišla jako na zavolanou. Byl jsem v angažmá v Plzni a už jsem se smířil s tím, že moje žena s dítětem žijí na Žižkově a já pendluji mezi Prahou a Plzní. S občasnými zastávkami na ubytovně,“ přiznává. Jenže do ABC přišel nový umělecký ředitel a mladého herce oslovil. „Jsem klikař,“ směje se. „V ABC vzniká něco nového a jsem rád, že u toho mohu být,“ netají se.

S Monikou Zoubkovou se sešel v inscenaci Znovusjednocení Korejí, kterou uvádí pražské divadlo Rokoko.

FOTO: Patrik Borecký

Rodák z jihočeské Žirovnice se k herectví dostal náhodou, když se vyhýbal vojně. Po střední škole pro geodety studoval na vyšší herecké škole v Michli. Poté hrál v divadle v Chebu a v Plzni. Role mladého, úspěšného a sebevědomého sukničkáře a hazardéra Roberta Šambery v Ordinaci v růžové zahradě mu v roce 2010 otevřela dveře do televizních seriálů.

Nejčastěji hraje arogantní mladé muže. I v Modrém kódu je jeho lékař Filip Kodym problematický.

„Je to vynikající odborník, jen má obtížný charakter, a ne a ne se polepšit. Je hodně na peníze. Ne že by šel po lidech, ale má své cíle a už jednou balancoval na hraně zákona. Kvůli dluhům,“ přibližuje svou novou roli sympatický herec.