das, Novinky

Angelina Jolie

Angelina Jolie se nechává tetovat tradiční thajskou metodou.

FOTO: Profimedia.cz

Americká herečka Angelina Jolie se nechala naposledy tetovat při návštěvě Kambodže od svého dvorního tatéra, thajského mnicha Ajarna Noo Kanpae.

Její záda jsou tak pokryta buddhistickými symboly a mantrami, které s předchozími tetováními (tradičním thajským tygrem, kambodžským písmem a nápisem Know your right „Znej svá práva”) dotvářejí téměř dokonalý obraz, který ji má ochraňovat před zlými duchy a dodávat odvahu.

Rita Ora



Rita Ora a její tetování

FOTO: Právo

Britská zpěvačka a herečka Rita Ora doslova podlehla tetování. Její tělo zdobí více jak 27 tetování od různých tatérů, mezi něž se řadí i bubeník Chad Smith z kapely Red Hot Chili Peppers.

Halle Berryová

Halle Berryová odhalila své tetování fanouškům na Instagramu, kde pózovala při vaření snídaně pro svého muže.

FOTO: Profimedia.cz

Záda dvaapadesátileté herečky Halle Berryové nově zdobí větvička s 26 lístky.

Ellie Gouldingová



Ellie Gouldingová a její tetování

FOTO: Profimedia.cz

Zpěvačka Ellie Gouldingová patří také mezi milovnice tetování. Tento symbol jí na jejím boku vytvořil známý tatér Dr. Woo, za nímž stojí i „kérky” pro herečku a zpěvačku Miley Cyrusovou, herečku Ariel Winterovou a modelku Caru Delevingneovou.

Cheryl Coleová

Cheryl Coleová vsadila na výrazné tetování svých zad a zadečku.

FOTO: Profimedia.cz

Tělo zpěvačky Cheryl Coleové zdobí hned několik tetování. Kromě ostnatého drátu na stehně a několika nápisů jsou tím nejvýraznějším růže, které má vytetované přes půl zad a celý zadek.

Agáta Prachařová a Dominika Mesarošová

Agáta Prachařová s Dominikou Mesarošovou

FOTO: Profimedia.cz

Modelka Agáta Prachařová má na svém těle také hned několik tetování, přičemž to nejvýraznější zdobí její pravou ruku. Původně zde měla jiné tetování, které svým umem předělal známý tatér Jakub Zítka.

Ruku modelky a rovněž milovnice tetování Dominiky Mesarošové zdobí její vlastní podobizna, kterou si nechala ztvárnit dle své fotky, kde se líbí sama sobě.

Nikola Orgoníková

Tetování na noze Nikoly Orgoníkové

FOTO: Profimedia.cz

Naše slavná oštěpařka Nikola Orgoníková má na svém těle hned několik tetování. Mezi nejviditelnější patří to na její levé noze, kde v překladu stojí: „Jestliže v životě najdeš cestu bez překážek, tak pravděpodobně nikam nevede.”