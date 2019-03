Jak nosit denim v každém věku

Neexistuje snad jediný člověk, který by nemiloval denim. Tento nadčasový materiál, který zdobí naše šatní skříně již od poloviny 19. století, je nejen univerzální, ale také kvalitní a téměř nezničitelný. Letošní rok mu navíc přeje. Díky novým odstínům, siluetám a detailům se z džínoviny stal must have prvek letošní sezony.