das, Novinky

Paní Hanka zdědila vlasy po své matce. I ona měla v mládí vlasy sice husté, ale velmi jemné. První větší problém s vlasy se u Hanky objevil v pubertě, kdy dělala závodně moderní gymnastiku a dramaticky zhubla.

Prořídlé vlasy, kvůli kterým na některých místech prosvítala pokožka hlavy, se už tehdy pro ni staly noční můrou. Pak se její problém na nějaký čas zlepšil, vše se ale vrátilo v období menopauzy. V té době kromě hormonálních změn prožívala i velký stres kvůli zaměstnání a také péči o početnou rodinu. Se svým problémem se tak obrátila na odborníky.

Podstoupila hned několik vyšetření u různých dermatologů, vyzkoušela snad úplně všechny přípravky z lékárny, ale nic nefungovalo.

Nakonec skončila v poradně u tricholožky Lenky Kašpaříkové. Zde sice zjistili, že u Hanky nepůjde trichologickou cestou obnovit růst vlasů, nicméně jí alespoň pomohou její stav díky speciální kúře stabilizovat.

Pro zvýšení sebevědomí jí pak doporučili alespoň kadeřnické řešení v podobě praktického příčesku hairtalk, který dokáže přirozeně zamaskovat prosvítající pokožku hlavy.

Velkou výhodou metody hairtalk podle kadeřníků je, že nijak nenarušuje pokožku či kořínky. Navíc disponuje širokou barevnou škálou, proto lze snadno nalézt příčesek v požadovaném odstínu bez nutnosti barvení.

FOTO: archív paní Hanky

Přestože na počátku byla paní Hanka k navrženému řešení skeptická a měla strach z toho, že příčesek bude na první pohled patrný a že péče o něj bude příliš složitá, nakonec se rozhodla jej zkusit. Dnes rozhodně nelituje.

Naopak, když se na sebe podívá do zrcadla, cítí úlevu. Málokdo si totiž umí představit, jaké to pro ženu je, když má tak velký problém s vlasy. Všechny pohledy lidí, ale i vlastní pohled do zrcadla, jsou velmi zraňující.