Linda Humlová, Novinky

Alexa Chungová vděčí za své atypické rysy svým rodičům. Zatímco její matka je Angličanka, její otec pochází z Číny a proslul jako uznávaný grafik. Možná po něm zdědila Alexa estetické cítění, díky kterému platí za uznávanou módní ikonu. Jak vypadá její šatník?

Alexin styl by se dal definovat jako příjemný mix dobrého retra a francouzské elegance. Za zdroj své inspirace považuje britskou herečku a režisérku Jane Birkinovou. „Děkuji ti Jane za to, že ses stala mou ultimátní inspirací, a že jsi mě naučila, jak se oblékat jako kluk, a přitom působit jako holka,” píše ve své knížce It.

V jejím šatníku proto najdete nejčastěji ikonické bílé límečky, které nosí společně s šaty nebo svetry. Dále pak kvalitní denimové kousky, obyčejná proužkovaná trička, sukně, které jsou inspirované sedmdesátými léty a doplňky s leopardím vzorem, které nosila ještě dříve, než byly trendy. „Držte se klasiky a nikdy nic nepokazíte," říká pro TimeOut.

Alexa Chungová v kampani značky AG

Šaty s límečkem jsou pro Alexu typické.

Květinové šaty opět ozvláštněné límečkem.

Ráda vystavuje své nekonečně dlouhé a štíhlé nohy v krátkých kraťasech, minisukních i šatech a nebojí se na ně upozornit i poloprůhlednými punčochami nebo těmi se vzorem.

Nepotrpí si na překombinované a extravagantní kousky, právě naopak. Bohatě si vystačí s jednoduchými, ale kvalitními svršky, jako jsou jednobarevné kašmírové svetry a bavlněná trička, která nejčastěji doplní sedícími džínami nebo koženou džínovou sukní či kraťasy.

Co se týče doplňků, upřednostňuje malé kabelky, které působí elegantně a hodí se k její štíhlé postavě. U bot se spoléhá na klasiku. Její botník je plný černých balerínek, lodiček, bílých conversek, ale také kožených kotníčkových bot, které ráda kombinuje s letními šaty.

V zimě se její šatník nemění. Svůj jednoduchý styl doplní výrazným kabátem nebo pončem a vyráží do ulic svých oblíbených metropolí. Prohlédněte si její hvězdný styl a inspirujte se nenucenou elegancí, která je Alexe vlastní.

Ráda vystavuje své štíhlé nohy v minisukních a kraťasech.

V košilových šatech

Tartanový kabát je stylová volba do zimních dní.

Pončo můžete přehodit přes kabát a vytvořit tak další vrstvu, která vás zahřeje.

Červené šaty ozvláštnila černým šálem.

Vlastní módní značka

V roce 2017 Alexa debutovala se svou vlastní kolekcí oblečení, kterou vytvořila pod stejnojmennou značkou. Kolekce odrážela její vlastní styl, a proto byla plná kousků inspirovaných 60. - 70. léty.

Na přehlídce byly k vidění zejména krátké šaty, minisukně, kostýmky a pruhované topy.

Přehlídka kolekce značky Alexachung

