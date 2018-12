Linda Humlová, Novinky

Klasický kabát



Pokud ještě nevlastníte jednoduchý kabát, který si rozumí s každým typem oblečení, pak je na čase si ho pořídit. Vsaďte na neutrální barvy a rovné střihy, které jsou nadčasové a působí velmi žensky. Doplňte ho baretem či kapitánskou čapkou a šálou.

Každodenní blůza

Hledáte kousek, který vytáhnete vždy, když nemáte čas řešit, co na sebe? Pak vsaďte na jednoduchou a elegantní blůzu, kterou si můžete zasoukat jak do sukně, tak do džín s vyšším pasem. Vsadit můžete na klasickou propínací košili, nebo zvolte model zcela bez knoflíčků.

Ideální je vlastnit alespoň jednu blůzu či košili v základní barvě a další více neformální s drobným potiskem či vzorem. Oba druhy si pak můžete obléci pod svetr či sako.

Jednoduché džíny

Modré, nebo černé - úzké, nebo široké? Při vybírání nadčasových džín se vyhněte nejrůznějším aplikacím a žíhání a vsaďte raději na jednoduché kousky v základních barvách.

Soustřeďte se na to, aby vám opravdu kalhoty seděly v pase a nebyly vám zbytečně krátké, nebo naopak dlouhé. Možná, že budete ideální džíny chvilku hledat, ale věřte, že pokud je najdete, bude vaše každodenní oblékání o poznání jednodušší.

Pár nadčasových bot na podpatku

Kvalitní nadčasové kozačky na podpatku dodají každému outfitu na eleganci a stylu. Vsaďte na jednoduché černé či béžové na blokovém podpatku, nebo svůj look ozvláštněte lakovkami či trendy leopardími kotníčkovými kozačkami.

Svetr vhodný k vrstvení

Co se týče střední vrstvy oblečení, vsaďte na kvalitní vlněný, mohérový či kašmírový svetr, který vás zahřeje, a navíc s vámi přečká hned několik zimních sezon.

Vybírejte takový, pod který si můžete obléci tričko či košili. Ideální jsou svetry do véčka nebo klasické delší kardigany na rozepínání, které sahají pod zadek.

