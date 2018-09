Dana Sokolová, Novinky

Důvodů, proč mladý pár opustil město a práci ve velké firmě, bylo hned několik. Jednak partneři nechtěli, aby jejich dcera vyrůstala ve městě a jen přejížděla mezi školou a kroužky, pak jim v zaměstnání začala chybět svoboda.

„V korporátu musíte pracovat a chovat se, jak chtějí nadřízení. Všechnu sílu a energii, co vám tělo a hlava dají, věnujete firmě. Jako rodina jsme se tak téměř neviděli, z práce přicházeli pozdě odpoledne nebo večer, i některé víkendy byly pracovní a ty společné utekly rychle jako voda,” vypráví paní Vlaďka.

Pan Michal ještě zkusil změnit zaměstnavatele. Doufal, že to vnese do života nový vítr. Ale nic se nezměnilo. Proto se rozhodli udělat dost radikální krok.

Rok strávili cestováním po Itálii. Využili mezinárodní program WWOOF, který propojuje menší bio farmy s dobrovolníky. „Za zhruba 5 hodin práce denně dostanete od farmáře ubytování, stravu a hlavně zkušenosti. Můžete tedy cestovat, poznávat a sdílet zkušenosti se zajímavými lidmi. S většinou farmářů, u kterých jsme byli, jsme dodnes přátelé,“ vysvětluje Vlaďka.

Na cesty ale měli našetřeno. „Naše největší útraty byly za italskou zmrzlinu,“ vypráví s úsměvem Vlaďka. Pro jejich pětiletou dceru bylo cestování velké dobrodružství. Poznala nádherná místa, skvělé kamarády, milé rodiny, bohatou kulturu a sama na to velmi ráda vzpomíná.

Na venkově se žije vlastním tempem



Za další zásadní krok považují Vlaďka s Michalem rozhodnutí vrátit se do Čech a usadit se na venkově. Na řadu tedy přišla skutečná cesta z města. První půlrok v Hrbově v jižních Čechách, na vesnici, byl nejtěžší.

„Bylo to v zimě, poslední půlrok školky. Dceři se nepodařilo zapadnout mezi místní děti a zvířátka všechno nezachraňovala. Vše se zlepšilo až s létem, kdy si dcera našla kamarády ze sousedství,” svěřuje se Vlaďka. Dnes je i jejich dcera na vesnici šťastná. Většinu času tráví s kamarády venku, k tomu jezdí do města na tréninky milovaného krasobruslení. Město tedy stále navštěvují, ale nechybí jim.

Svým chovem slepic se snaží o zvýšení produkce vajec z volných chovů.

FOTO: archiv Vlaďky Císařové

„Za dva roky na venkově se člověk naučí žít vlastním tempem a svobodně si plánovat čas. To je také asi největší výhoda. Máme plné ruce práce, na farmě je stále co dělat, ale už si vše plánujeme sami. Našli jsme tu spoustu nových přátel, hodných sousedů. Na venkově se žije určitě zdravěji, romantičtěji a možná levněji.“ A také víc pospolitě.

„Poznali jsme mnoho nových sousedů a kamarádů, kterým děkujeme za podporu a pomoc. Bez nich by to šlo opravdu velmi ztuha. Nikdo se našemu útěku z města nediví. Dost často slyšíme, že by utekli také, kdyby mohli. A my myslíme, že může každý.“

Těžké začátky v zemědělství



Vlaďka s Michalem sice už druhým rokem podnikají v zemědělství, ale traktor ani kombajn u nich nehledejte. „Máme zeleninovou zahrádku asi 2000 m2 v duchu permakultury. Hodně zkoušíme různé plodiny a učíme se, čemu se daří a co a jak na sebe reaguje. Letos máme více rajčat, okurek, dýní i cuket, lilků, bylinek a kukuřice. Především jde o italské původní odrůdy plodin. Semínka si vozíme z Itálie. Ale zkoušíme i méně známé druhy, jako je ačokča a bob zahradní, mangold a kadeřávek. Rádi také sklízíme ovoce, zavařujeme, konzervujeme a sušíme. Inspiraci máme z farem, knížek a od přátel.“

Neustále se ale učí, často i z vlastních chyb. „První rok jsme chovali africké šneky, kteří se tu tradičně jedí na Vánoce. Urputně jsme pracovali, stavěli sítě, krmili a těšili se na ´sklizeň´. Když jsme na podzim chtěli šneky odložit do chladu, z jednoho tisíce vysazených šneků jsme jich našli asi deset! Asi utekli. Teď na to vzpomínáme s úsměvem, ale tenkrát nás tento pokus stál několik desítek tisíc.“

Dcera Patricie je svým rodičům velkou pomocnicí.

FOTO: archív paní Vlaďky Císařové

Vejce z volného chovu



V loňském roce se rozhodli své hospodářství rozšířit o chov slepic. Trápil je klecový chov slepic a chtěli sami přispět k jejich lepšímu životu. Uvědomili si, že jediným způsobem, jak bojovat proti tomuto chovu, je zvýšit produkci vajíček z volného chovu, kterých je na trhu nedostatek.

Proto si pořídili tzv. nehybridní slepice, které nejsou šlechtěny pro masivní snášku. Na rozdíl od hybridních slepic, které snesou i 300 vajec za rok, nemusejí hned po roce na porážku. Déle než rok takový zápřah slepice totiž nezvládne.

Nehybridní plemena slepic snášejí asi polovinu, tedy kolem 160 ks za rok. Zato ale snášejí i pět let. „Naše slepice nikdy nepůjdou na porážku. Svůj život dožijí v domovech důchodců ve městech, kde pro ně budou vybudovány menší kurníky,“ dodává paní Vlaďka. Naštěstí pro ně lidé začínají víc přemýšlet o tom, co jedí, odkud to je a kdo a v jakých podmínkách to vypěstoval.

Bohužel podmínky v zemědělství pro malé začínající farmy tohoto typu nejsou moc příznivé. I proto se mladý pár přihlásil se svým záměrem do soutěže začínajících podnikatelů T-Mobile Rozjezdy, kterou nakonec v jihočeském kole vyhrál. I díky tomu bude jejich podnikání o něco jednodušší.