Krásná i v sedmdesáti aneb Módní inspirace podle Maye Muskové

Vizionáře a inovátora Elona Muska snad není třeba představovat. Dnes ale bude řeč o někom jiném, a to o jeho matce. Maye Musková je sedmdesátiletá dáma s velkým D. Kromě toho, že vychovala tři velmi úspěšné děti, je také již padesát let modelkou a do důchodu se v žádném případě nechystá. Ostatně, podívejte se sami.