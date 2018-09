Linda Humlová, Novinky

Jak velkou parádu mohou udělat v lehkém kabátku, věděly už dlouho zejména Francouzky. Trenčkot je ideálním svrškem jak do prosluněných podzimních dnů, tak do plískanic.

Ať už se rozhodnete pro klasickou béžovou variantu, černou, nebo zvolíte barevnější tón kabátku, vězte, že neprohloupíte. Trenčkot je zkrátka sázka na jistotu, díky němu váš outfit pozvednete o třídu výš.

Jak ho nosí celebrity

Elegantně i sportovně. Trenčkot je tak univerzální módní kousek, že zvládne kombinaci i s jinak sportovním oblečením. Primárně se ale nosí na elegantní způsob např. se sukní, šaty nebo džínami a obyčejným bílým tričkem nebo svetrem.

Inspirujte se například ležérní kombinací Hilary Duffové nebo buďte za pravou dámu jako Victoria Beckhamová.

Zleva: zpěvačka Selena Gomezová, herečka Hilary Duffová, návrhářka Victoria Beckhamová

Padesát odstínů béžové

Krátký, dlouhý, tmavý, nebo světlý. Baloňáků najdete v obchodech opravdu mnoho a můžete si tak vybrat nejen střih, který pro vás bude nejvíce lichotivý, ale také barvu.

My nedáme dopustit na klasickou béžovou, která se hodí ke všem ostatním barvám. Pokud už takový doma máte, nebo se vám zkrátka nelíbí, můžete si vybrat i mezi jinými barvami.

Zleva: Pietro Filipi, 3495 Kč. H&M, 1299 Kč. H&M, 1499 Kč. Marks & Spencer, 3699 Kč

Co se týče střihu, nic nezkazíte prodlouženou verzí baloňáku, která je nesmírně lichotivá, a navíc dokáže schovat silnější stehna a hýždě. Pásek umístěný v pase zase dodá na siluetě přesýpacích hodin.

Zleva: 2049 Kč, 1359 Kč, 1299 Kč. Vše Zoot

Zleva: 2599 Kč, 2259 Kč, 2599 Kč. Vše Zara

Zleva: Esprit, 3399 Kč. H&M, 5999 Kč. Pietro Filipi, 9793 Kč. F&F, 999 Kč

Zábavný detail

Nudí vás starý trenčkot, ale nemáte to srdce ho ještě poslat do módního nebe? Co ho zkusit ozvláštnit? Vyhrát si můžete s různými nášivkami nebo výšivkami, které jsou momentálně v kurzu.

Další variantou je vyměnit pásek za hedvábný šátek, případně jím ozvláštnit rukávy trenčkotu. Tento neobvyklý detail kabát oživí a přidá mu na francouzském šarmu!

Mango, 2999 Kč

Desigual, 5199 Kč

