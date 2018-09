Jak být za dokonalou dámu podle Angeliny Jolie

Angelina Jolie patří, i přes svou momentálně pozastavenou kariéru, mezi nejznámější herečky světa. Ačkoliv její život v poslední době zasáhly dvě velké rány v podobě vážné nemoci a náročného rozvodu, na jejím zevnějšku jako by se to vůbec nepodepsalo. Stále působí neochvějným, sebevědomým a silným dojmem, který v Hollywoodu nemá konkurenci. Inspirujte se jejím ryze ženským a nadčasovým stylem - kážeme vám, jak na to.